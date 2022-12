This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Las Campanadas de este año van a ser algo diferentes porAl parecer, esta decisión de TVE se habría producido por esa bajada de audiencia y, según adelantó 'El cierre digital', después de que Igartiburu hubiera aceptado participar en 'Mask Singer' 'Tu cara me suena' , dos concursos del canal principal de Atresmedia y de presentar en Telemadrid el programa de entrevistas '10 momentos'. La presentadora escribía a Ana Obregón, que sí dará la bienvenida al 2023 junto a los Morancos en la Puerta del Sol, y se notaba que esta decisión de TVE le a venido bien a la vasca. "Será un precioso homenaje para honrarlos a los tres y verte brillar como siempre lo haces, Compañera.Ahora hemos podido conocer que la presentadora vasca tiene un nuevo proyecto para ese gran día del que está muy contenta. Anne sí que dará las Campanadas pero será en Fuenlabrada. El Ayuntamiento de la localidad madrileña era la encargada de anunciar esta gran noticia.y será ahí donde Anne se tomará las tradicionales pre-uvas con el público, ya que el evento multitudinario se celebrará a las 11:30 de la mañana el 31 de diciembre.Anne Igartiburu reaparecía desde su perfil de Instagram en uno de sus habituales directos y respondía con mucha naturalidad a los mensajes de sus seguidores sobre su ausencia en TVE este año.Hace muchos años que no estoy, entre TVE que han sido 17 años consecutivos y tres de autonómicas, pues chica... ya está, ¿no? Fin de etapa, a otra cosa y ya está, así que genial también por ahí", sentenciaba Anne dejando claro que le apetece vivir las Campanadas como el resto de los españoles.