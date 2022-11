En muchas casas existen las 'noches temáticas': la de los juegos, la de la pizza, la de los disfraces y la que más gusta a todos... ¡la noche de pelis! Puede que este no sea tu caso porque tu hijo es de los que a los 10 minutos se cansa y se pone a jugar a otras cosas. Pero eso tiene fácil solución. ¿Quién ha elegido la peli? Quizás, si has sido tú, la sinopsis no sea la que más les guste. En ocasiones, escoger una película se convierte en una tarea tan complicada como lo fue buscar el nombre más original para tu pequeño. Por eso, es importante buscar alternativas para poder llegar a un acuerdo. Lo mejor es proponerles que un día elijan ellos y otro los mayores. Otro 'truco' que nunca falla es crear ambiente: prepara unas palomitas, baja las persianas y a coger sitio el sofá. Si ves que tu hijo empieza a aburrirse lo mejor es que le preguntes, a lo mejor no entiende algo de lo que estáis viendo. Lo mejor es parar, preguntar, explicar y continuar porque si no se hace en el momento, no volverá a prestar atención.

Existen infinidad de títulos pero seguro que recuerdas como si fuera ayer cuál fue la primera película que viste en familia, ya sea en el cine o en casa, como las mejores películas de Prime Video de Navidad. Posiblemente, si naciste en los 80, eras de los que bajaba al vídeoclub para alquilar tu filme favorita (y te enfadadas cuando te decían que ya estaba alquilada). Ahora tenemos muchas plataformas en las que ver esas películas cuándo y dónde queramos. Una de ellas puede ser 'Netflix', donde encontrarás 40 de las mejores películas para ver en familia o las 60 mejores películas navideñas de Netflix. Y si no, seguro que hay un género que os gusta a todos, como las 100 mejores películas de animación.

Puede que haya llegado el momento de ver con tus hijos clásicos como 'Los Goonies', 'Solo en casa' o 'Hook (Capitán Garfio). Y también aceptar que a ellos no les gusten, aunque fueran tus preferidas, y quieran ver películas de animación como 'Mascotas', 'Del revés' o 'Brave', que –reconozcámoslo–, a ti también te gustan. Una de las películas de animación de la que más se ha hablado en el último año es 'Soul' y gusta por igual a grandes y pequeños.

Un 'tip': ver películas en familia también puede ser una buena manera de practicar idiomas. Podéis verlas con subtítulos en versión original o traducida. Aunque parezca una tontería eso ayudará a los peques a estar familiarizados con los sonidos de otras lenguas. Además, este puede ser el momento ideal para hacer aquellas recetas que seguro que le encantarán pero que no se atreven a probar. Nada como una buena película para distraerles y conseguir que acaben disfrutando de esos platos saludables que suelen rechazar. Sin embargo, si tu pequeño sigue sin disfrutar de este plan te proponemos otras muchas actividades que puedes realizar con él para pasar un rato divertido.

Ver una película en familia siempre es un buen plan y por eso te proponemos estos 50 títulos para que disfrutes junto a tus hijos.