Por primera vez en 17 años no vamos a ver a Anne Igartiburu presentando las Campanadas de TVE. Desde hace casi dos décadas, millones de españoles comenzaban el año junto a la presentadora, y sus ya míticos vestidos rojos firmados por Lorenzo Caprile. En la 'guerra' de audiencias, cada 31 de diciembre, Televisión Española siempre se coronaba ganadora pero en las últimas campanadas, la cadena pública perdió por primera vez el liderazgo de la Nochevieja en favor de Antena 3, Cristina Pedroche y sus siempre comentados modelitos. Al parecer, esta decisión de TVE se habría producido por esa bajada de audiencia y, según adelantó 'El cierre digital', después de que Igartiburu hubiera aceptado participar en 'Mask Singer' y 'Tu cara me suena', dos concursos del canal principal de Atresmedia y de presentar en Telemadrid el programa de entrevistas '10 momentos'.

En sustitución a la presentadora será Ana Obregón y Los Morancos los que se comerán las uvas en el mítico balcón de la Puerta del Sol. Hasta ahora, Anne Igartiburu ha preferido no pronunciarse sobre este cambio pero en la última publicación de su amiga y compañera Ana Obregón, la presentadora le ha querido dejar un bonito mensaje. "Estoy muy emocionada y agradecida de volver a dar las campanadas en @rtve. Echaré de menos a mi querida @anneigartiburu, pero estaré muy bien acompañada por @los_morancos", escribía la actriz en su Instagram.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Será un precioso homenaje para honrarlos a los tres y verte brillar como siempre lo haces, Compañera. Todo mi amor para ti, Ana", le escribía Igartiburu muy cariñosa. Ana Obregón está viviendo una época muy complicada en su vida. Tras el adiós de su hijo y su madre, ahora le ha tocado despedirse de su padre, y aunque el dolor es inmenso, la actriz sabe que le acompañarán en todo momento: "Este año será más difícil , aun así quiero subirme al balcón para agradeceros de corazón acompañarme estos dos años en mis duelos y tendré viéndome y mandándome su amor a las personas que más quiero en mi vida desde el cielo: Mi madre , mi padre y mi hijo".