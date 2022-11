Parece que a Laura Escanes le va divinamente en su nueva vida en Madrid. Personalmente la joven parece que está sanando la ruptura con Risto Mejide con muchos planes con amigos e incluso con una nueva ilusión. Hace relativamente poco que pudimos conocer el motivo por el que sonríe la influencer y se llama Álvaro de Luna. También en el ámbito profesional parece que a Laura Escanes le está yendo muy bien. Este lunes 21 de noviembre la catalana anunciaba por sus redes sociales un nuevo proyecto. Una nueva aventura que mucho tiene que ver con ‘Cariño, pero ¿qué dices?’, el podcast que tenía con su ex marido.

Mediante un vídeo bastante curioso, la joven anunciaba que se ha atrevido con un podcast, pero esta vez en solitario. 'Entre el cielo y las nubes', así se llama su nuevo proyecto en la plataforma 'Podimo Es', y parece que hablará del amor, ya que en el vídeo de promoción sale la joven "lamentándose" de solo ver parejitas en el parque. "Os presento mi nuevo proyectazo! Esta vez sola… MI PODCAST", comenzaba diciendo.

"Lo tendréis en exclusiva en @podimo_es a partir del 29/11 y podréis escucharlo y lo que tanto habíais pedido… VERLO! No os quiero desvelar mucho más pero cada 15 días tendréis una cita conmigo (y tal vez con alguien más)", continuaba la catalana de lo más contenta con esta nueva aventura.

También por sus redes, Laura Escanes daba más pistas sobre su nueva vida en la capital. Sus seguidores, después de salir a la luz su relación con Álvaro de Luna, no han podido evitar preguntarle a la joven si comparte ya piso con el sevillano. "¿Dónde estás viviendo ahora?, ¿En Madrid pero con algún familiar o en un hotel? y la catalana respondía claro y contundente: "En un piso de alquiler hasta que terminen las obras del mío. Solo con Roma cuando está conmigo. PD: no, no comparto piso con ningún novio".