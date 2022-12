Kiko Rivera acaba el año con la mejor de las noticias: vuelve al trabajo. El pasado 21 de octubre, la vida del Dj dio un giro de 180º cuando ingresó de urgencia en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras sufrir un ictus. Unos duros momentos en los que su mujer, Irene Rosales, no se separó de él, y en los que también se vivieron momentos de tensión cuando su hermana Isa Pantoja fue al hospital para ver cómo estaba pero él no quiso verla. Tampoco recibió la visita su madre, Isabel Pantoja, por decisión de Kiko. Por suerte, el Dj no sufre secuelas graves y tras dos meses de reposo obligatorio está deseando subirse de nuevo a los escenarios, tal y como puedes ver en el vídeo arriba. Eso sí, estas semanas no han estado exentas de sustos. El 12 de diciembre, Kiko sufría una fascitis plantar, una afección que -a pesar de impedirle moverse- se tomaba con humor y comparaba su pie con "un mollete de Antequera".

El hijo de Isabel Pantoja ha anunciado la feliz noticia de su nueva gira en sus redes sociales. "2023. Presiento que va a ser un buen año", ha escrito el cantante junto al cartel de su nuevo tour. El Dj avisa de que ya está "abierta" la contratación y "ya se están empezando a cerrar fechas".

Pero las buenas noticias no son solo profesionales, también personales. Y es que parece que en los últimos días ha habido un acercamiento entre Kiko y su madre. "Han hablado. Después de la muerte de Bernardo, Kiko se ha dado cuenta de que ese bloqueo que tenía a su madre no le estaba haciendo bien. Ha sido Kiko el que, se acercan estas fiestas, se pone nostálgico... y echa de menos a su madre", aeguraron en 'El programa de AR'.