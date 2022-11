Kiko Rivera volvió a nacer el 20 de octubre de 2022. Así lo confesó él horas después de sufrir un ictus por el que estuvo varios días ingresado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Tras su alta hospitalaria, el hijo de Isabel Pantoja anunciaba a sus seguidores de Instagam que se apartaba de las redes para centrarse en su recuperación. Pero este 4 de noviembre, el Dj ha reaparecido, en su canal de Twich, para agradecer las muestras de cariño que está recibiendo. "Buenos días chicos. Para mí estar aquí hoy es maravilloso, quizás el directo más importante y especial de toda mi vida", comenzaba diciendo Kiko, feliz y emocionado.

El marido de Irene Rosales ha dado sus primeras declaraciones contando las secuelas del ictus. "Afectó a toda la parte izquierda de mi cuerpo, dejándome la cara y el brazo paralizado por completo. La boca se me dobló, me quedé sin fuerza en el brazo y sin sentirlo apenas, perdía el equilibrio...", ha contado.

Captura

Kiko ha mostrado que no tiene grandes secuelas. "Fue el mayor susto de mi vida, pensaba que no salía. Como podéis comprobar no me ha dejado secuelas importantes, muevo brazos, manos, tengo la cara completamente bien, pero sí ha cambiado mi vida para siempre. He dejado de fumar, como muy sano a diario y hago deporte sin esfuerzos por prescripción médica", ha explicado el Dj. También tiene un tratamiento con su fisio casi a diario y "gracias a ella todo ha vuelto a su sitio".

Kiko Rivera ha anunciado que quiere retomar su vida "con total normalidad dejando al lado conflictos y temas familiares. Mi salud está por encima de todo. Solo quiero salir a cenar con mi mujer, llevar a mis hijas al colegio, estar con mis amigos y centrarme en mi trabajo que es mi música". El hermano de Isa Pantoja ha reconocido que no quiere que su vida persoanal "vuelva a eclipsar" su vida profesional. "Necesito un tiempo para recupearme al 100% pero pronto estaré haciendo lo que más me gusta del mundo, disfrutar con vosotros en un escenario", ha afirmado.

Y ha tenido unas palabras especiales para su mujer, que no se ha separado de él un minuto y para todos sus seguidores: "Un fuerte abrazo y deciros que gracias por estar ahí conmigo".