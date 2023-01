Como todos los principios de año desde el 2014, que es cuando Cristina Pedroche inició su aventura de presentar las Campanadas, el tema que ronda durante días es el estilismo que elige la de Vallecas para despedir el año. Para esta Nochevieja del 2022, Pedroche elegía un vestido que ella señala que simboliza la paz impactando con la capa que llevaba hasta el momento de las uvas. Una prenda con mensaje de la mano de ACNUR en el que ha visibilizado la realidad de los refugiados. A parte de este mensaje, la presentadora aprovechaba el momento para lucir su tripita de embarazada. Días antes, la noticia del embarazo saltó, por lo que la pareja publicó una graciosa foto confirmando la buena nueva. "No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso", decía el chef Dabiz Muñoz en su Instagram.

Las críticas están llegando, como todos los años, y cabe decir que el pasado año sí que le llegaron a afectar mucho a la presentadora. Quizás este año no le dé tanta importancia, ya que su bebé ahora es lo más importante, pero las críticas están por todos lados. Gente anónima y conocida, ya que un colaborador muy famoso ha comentado por sus redes que le parece fatal el mensaje que ha querido transmitir la de Vallecas. Ese ha sido Kiko Matamoros

"Creo que no soy el único al que se le atragantaron las uvas ante tamaña teatralización del dolor ajeno. Esto sí que es telebasura en estado puro", escribía el colaborador de 'Sálvame' bastante ofendido con la causa de este año.