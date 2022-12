Cristina Pedroche está embarazada. La presentadora y su marido, el chef David Muñoz, están esperando su primer hijo, que nacerá el próximo verano. El pasado marzo, la presentadora de las Campanadas de Antena 3 aseguraba que ser madre no entraba en sus planes y que la gente era "muy pesada" preguntándole por el tema, pero parece que ha cambiado de opinión. Al igual que su marido, que durante su entrevista en 'Joaquín, el novato', emitida en octubre, confesaba: "Es verdad que yo ya empiezo a ser mayor, pero Cristina es muy joven todavía. No he renunciado a ello, simplemente es quepienso que no es el momento".

Según publica Lecturas, la presentadora confirmará su embarazo durante la retransmisión de las Campanadas y su look tendrá mucho que ver en la noticia -ya la hemos visto pasearse desnuda por las instalacines de Atresmedia-. Pedroche ya adelantó en 'El Hormiguero' que este año sorprenderá luciendo tipazo con solo un bodypainting (pintar el cuerpo desnudo, llegando a ocultar la propia desnudez), 'modelo' con el que no podrá ocultar su incipiente barriguita. "Este año es el año. Es muy fuerte. Para mí es muy fuerte porque todos los años tiene que ser fuerte, bonito pero fuerte", avanzaba Pedroche en el programa de Pablo Motos. Y añadía: "Habrá gente que lo entienda y gente que no, pero creo que a los corazones de todos los españoles vamos a llegar".

Gtres

También en una reciente entrevista, la presentadora confesó que Dabiz había estado "bastante involucrado en el proceso", unas palabras que cobran ahora sentido al conocerse que están esperando su primer hijo. Quizá no sea un bodypainting al uso y la presentadora opté por lo que ya hizo Pilar Rubio en 'El Hormiguero', en 2020, para anunciar su cuarto embarazo: un videomapping que mostraba las partes del cuerpo, hasta que finalmente un juego de luces y música iluminó su vientre hasta distinguirse la figura de un bebé.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz se conocieron, por casualidad, en un showroom en Madrid, en 2024, y en ese encuentro surgió el flechazo. El pasado 24 de octubre, día de su séptimo aniversario de boda, la presentadora dedicó un precioso post a su marido: "Hoy hace siete años que firmamos un papel en el que dice que estamos casados y que somos un matrimonio. Pero tú y yo sabemos que ese papel lo hubiéramos firmado mucho antes. Por mí, casi según te conocí. Es que te juro que sabía que eras tú. Pero sabemos que tú y yo no necesitamos ese papel ni ese libro, que solo nos necesitamos el uno al otro. Eres mi familia elegida. Y cada día te volvería a elegir". Su marido no se quedó atrás y está fue su contestación: "Cualquier cosa que conteste a esto no va a ser suficiente. Solo yo sé la suerte que tengo, de verdad. La suerte de que me dejes estar a tu lado cada día (...). Yo lo llamo pasión, diversión, ganas de verte y de estar contigo siempre, donde sea y cuando sea. No me hace falta un papel firmado para sentir mariposas en el estómago cada vez que pienso en ti".

El próximo verano el matrimonio pondrá el broche de oro a su relación con el nacimiento de su primer hijo. ¡Enhorabuena!