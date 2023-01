2022 terminaba con la noticia más impactante del año. Isabel Preysler confirma su ruptura con Mario Vargas Llosa y además apuntaba que los motivos que le habían llevado a romper con el Premio Nobel era "el carácter celoso" del escritor. Además se esforzaba en dejar claro que no ha habido terceras personas en el fin de su relación. Unas palabras que hacían estallar al escritor peruano quien contradecía a la reina de corazones sobre los motivos de su ruptura. Desde ese momento, ha comenzado una "guerra" de acusaciones en las que se ha intentado desprestigiar a ambos. Y los últimos rumores apuntaban a que Isabel Presyler podría tener una nueva ilusión.

Una información que ha molestado mucho a la madre de Tamara Falcó que se ha apresurado en desmentir que haya iniciado una nueva relación tras su ruptura con Mario Vargas Llosa. Ha sido Isabel Presyler la que ha desmentido los rumores sobre una posible relación con un empresario sevillano. En una conversación con el periódico ABC Isabel ha querido aclarar que lo único que quiere es estar tranquila y disfrutar de sus nietos.

"Lo único que quiero es estar tranquila una temporada larga o el resto de mi vida con mis nietos, que es lo único que me divierte", asegura rotunda en sus declaraciones a Pilar Vidal. La reina de corazones está muy triste con todos los rumores que han surgido tras su separación del escritor peruano. Lo único que busca Isabel Preysler es la paz para poder sobrellevar la ruptura de la mejor manera posible.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Aunque ha pasado unos días muy felices en Miami, donde se encuentra disfrutando del comienzo del año con sus nietos y su hija Chabeli, también ha habido momentos de "tristeza" y "decepción" por la campaña de desprestigio que considera que se está ejerciendo contra ella "desde el entorno del Nobel".