Cristina Porta ha demostrado ser una de las amigas más incondicionales de Jorge Pérez. El ganador de 'Supervivientes' tuvo un supuesto 'affaire' con Alba Carrillo que a día de hoy sigue dando qué hablar. La periodista se convirtió en una de las mayores defensoras de Jorge Pérez en televisión. Tal fue su defensa que se acabó ganando un puesto en 'Sálvame' como colaboradora. Ahora, Cristina Porta se somete al polígrafo donde desvela aspectos, hasta ahora desconocidos, de su amistad con Jorge. La periodista, aunque reacia a responder preguntar sobre su amigo, finalmente ha desvelado si su defensa a Jorge ha sido desinteresada o hipócrita, si le ha criticado y si se ha llegado a sentir atraída por él.

A Cristina Porta no le ha sentado nada bien que el programa decidiera hacerle dos preguntas extra a raíz de las respuestas que ha dado durante la sesión con Conchita. Tanto es así que se ha quitado el micrófono y ha amenazado con marcharse. Estas dos preguntas tienen relación con Jorge Pérez y se han realizado durante la emisión del programa, mientras María Patiño entrevistaba a Lolita Flores.

"Me he querido ir porque me ha costado mucho estar sentada aquí. La dirección de este programa confía en mí y me ha dado oportunidad que me gustan mucho como estar en el 'Mediafest Night Fever'. Hoy para aclarar ciertos temas, pero hay cosas que yo he dicho que no iba a hablar, como de las cosas de pareja de Jorge y Alicia o de cosas íntimas de Jorge", confiesa Cristina cuando le preguntan al respecto. Y es que Cristina se puso en contacto con si amigo Jorge antes de sentarse en 'Sálvame Deluxe' para conocer su opinión y saber si estaba de acuerdo o no con este trabajo de su amiga.

Hay preguntas que no ha querido contestar como: '¿Te crees la versión de Jorge Pérez cuando dice que no ha tenido nada con Alba Carrillo?', destapa Miguel Frigenti, aunque ella niega que fuera del todo así.

Sin embargo hay otras a las que no se ha negado a responder. Como que el puesto que tiene en 'Sálvame' es gracias a que es la defensora de Jorge Pérez. Sobre si Cristina a criticado a su amigo, ella responde que no y el polígrafo dice que miente.

Entonces Cristina dijo que había dicho 'qué tonto es' por lo que pasó con Alba. Es decir, Cristina ha juzgado que haya tenido esas actitudes tan cariñosas con Alba Carrillo. "La única vez que dudé fue cuando vi las imágenes en 'Fiesta'. Sí es verdad que había visto algo en la fiesta, pero no así. Lo he podido comentar con mis dos amigas. ¡Madre mía qué jaleo! Luego cuando ya salió todo, entonces dije ¡en qué lío se ha metido! Para mí fue tonto con las actitudes cariñosas que tuvo con Alba", fueron sus palabras.



¡¡Esta noche Cristina Porta se somete al poliDeluxe!! ¿Cuál es la verdadera relación entre ella y Jorge Pérez? ¡No os lo perdáis! pic.twitter.com/LP8AfDqUDU — Deluxe (@DeluxeSabado) January 7, 2023

Tras esto Conchita le pregunta si coqueteó con Jorge la famosa fiesta de la productora y lo niega, pero Conchita dice que miente. Sobre si se ha sentido atraída por él, ella dice que no, pero el polígrafo dice que miente. "Me parece muy atractivo, pero no he sentido atracción. Me parece muy guapo. Le he visto como el típico hombre perfecto y padre de familia, pero no me atrae. Siempre he sabido que tiene mujer y no me fijo en un hombre casado".