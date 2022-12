Alba Carrillo se ha sometido al polígrafo. Después de tantas idas y venidas sobre su versión de los hechos tras aquella fiesta de navidad de la productora Unicorn, la periodista se ha sentado en el polideluxe para responder a todas las dudas que han surgido sobre su affaire con Jorge Pérez, no dejándose ninguna en el tintero. Así, hemos conocido que se arrepiente de lo ocurrido pero que, por el contrario, no vio signos de arrepentimiento en su compañero cuando abandonó la casa de Marta López.

La periodista (ratificada por el polígrafo) ha dejado claro que esto no se trata de una maniobra para dejar mal a Jorge Pérez y abandone a su mujer, Alicia, algo que ha sentenciado que no quiere que ocurra, sino que considera que se está defendiendo de las acusaciones que la quieren señalar a ella como la culpable. Así, ha confirmado que seguiría desmintiendo lo que pasó si su compañero no hubiera hablado de ella con desdén en la televisión por lo que podría no haber trascendido. Pero ahora, ha dado más detalles.

Telecinco

Todos vimos lo que ocurría en la fiesta, pero Alba ha asegurado que el tonteo entre ella y Jorge venía de largo pues tiene varios mensajes tanto en WhatsApp como en privados de Instagram que lo confirman, incluso de la época en la que Alicia estaba embarazada de su último bebé: "Me llegó a decir que no se hubiera casado con mi mujer de haberme conocido antes". Además, Alba confesaba el calado de sus bromas fuera de pantalla: "Había comentarios de broma que yo veía que eran un poco... me dijo que si se separaba de Alicia ella se quedaba con el bebé, él con los otros cuatro que tienen más o menos la edad de mi hijo y nos alquilábamos una furgoneta". Unos comentarios que dejaban en shock a Kiko Hernández y Lydia Lozano.



Un feeling que se veía a través de la pantalla por lo que el director de 'Ya es mediodía' no tenía problema en hacerles coincidir en la mesa cada vez que ellos se lo pedían, porque sí, Alba ha confirmado que ellos pedían a Miguel Ángel Nicolás coincidir. Incluso estuvo sobre la mesa ser pareja televisiva fuera de plató haciendo reportajes, algo con lo que él estaba ilusionado pero que no se llegó a materializar.

Telecinco

Sin embargo, en la fiesta Alba no fue la única a la que Jorge tiró la caña pues también coqueteó con Cristina Porta, quien ya tenía tonteo con él en Supervivientes, y Bea Jarrín, quienes han salido en su defensa: "Yo me llegué a enfadar con él, por eso Marta me dijo que nos fuéramos, porque mientras me tocaba el culo le daba la mano a otra", ha asegurado, lo que la hizo irse de la fiesta y echárselo en cara estando ya en el coche, lo que desató todo. "Le dije que era un sinvergüenza, porque 'me has estado calentando toda la noche y ahora te vas con esta', y me dijo '¿dónde estás?', le dije que iba para casa de Marta y ya él habló con Marta y le dijo 'dame la ubicación".

Finalmente ha asegurado que fue la mujer de Jorge Pérez, Alicia Peña, quien comenzó a dar una versión edulcorada de lo que ocurrió a algunos colaboradores, algo que todos han justificado como que eran las versiones que el ex Guardia Civil le daba a su esposa: "Yo como cornuda profesional me extrañó que no investigara e indagara más".