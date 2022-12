Alba Carrillo lo puede decir más alto pero no más claro. Entre ella y Jorge Pérez había una tensión sexual no resulta que quedó "resuelta" en la madrugada del 26 de noviembre. La colaboradora televisiva se sentaba en el plató de 'Ya es mediodía' para contar todo lo que había pasado esa noche con su compañero de programa. Y lo hacía visiblemente enfadada y sin ahorrarse detalles. Joaquín Prat quería saber por qué Alba le mintió el día anterior dicendo que no había pasado nada más entre ella y Jorge que lo que se ha visto en las imágenes. "Quise proteger a mi compañero porque pensaba que él iba a hacer lo mismo", le ha dicho Alba.

Dicho esto, la modelo ha relatado todo lo que sucedió esa noche y ha echado por tierra la versión que ha estado dando Jorge Pérez. "Salimos de las discoteca Marta López y yo. Se han empeñado en decir que yo iba detrás de Jorge, pero eso no es verdad. Aquí había una atracción física y sexual no resuelta, que ya ha quedado resuelta. Vamos a empezar a decir la verdad. Marta en lo que es un momento de amistad, me saca de allí. Me voy y llamo a Jorge desde el taxi y él me dice que va a casa de Marta. Ella le abrió la puerta, yo estaba con mi mantita y la chimenea. Se sentó en el sofá y estabamos allí los dos. Marta nos avisó que no quería líos", confesaba Alba.

Y añadía otro detalle con el desmonta la versión del ex guardia civil: "Nos fuimos de día, yo llegué de día a mi casa, había sol. Fui a mi casa en su coche".

Joaquín Prat quiso saber cómo fue esa despedida. "¿Con un beso en la mejilla?", ha preguntado el presentador. "No, en la mejilla, no. Hubo un beso o alguno más", ha aclarado la modelo.

Captura TV

Alba afirma que tanto ella como Jorge sabían que "esto iba a pasar tarde o temprano". Sin embargo, se siente engañada por el consideraba su amigo. "Me han dicho que Jorge y su mujer, Alicia, han trazado una estrategia para echarme el muerto. Son unos cínicos. Tú no puedes ir limpiando tu imagen para echar mierda a los demás".

Captura TV

Todo pasó en casa de Marta López, de ahí que la cuarta en discordia también haya hablado sobre lo que sucedió. "Alba no le pide que vaya. En un moemnto, él le pregunta a ella donde está. No estaba planeado. Si yo llego a saber eso, les doy 50 € y que se vayan a un hotel. En ningun momento pensé eso", aseguraba la ex gran hermana, que también pedían que la dejarán al margen de la polémica.

Alba confirma que volvió a estar con Canales Rivera

A finales de 2021, se conocía la relación de la modelo con el torero. Ambos se conocieron en el reality 'Secret Story' y tuvieron un breve 'affaire'. "No tengo sentimientos hacia Alba. Tengo sentimientos hacia mi madre, amigos, familia", dijo entonces Canales. Lo que nadie sabía, hasta ahora, es que después de esas palabras Alba y Canales volvieron a verse. "Sí, volvió a pasar. Y sí, nos volvimos a liar. Si estabas tan enamorado, ¿por qué te volviste a acostar contigo? Cuidadito porque te desmonto con lo que tienes con la de Toledo en un momento. De mí, no hables", decía Alba en 'Ya es mediodía' visiblemente enfadada. Y se reafirmaba en sus palabras: "Es que hemos tenidos más encuentros".

Mirando a cámara le pedía que hablase de ella: "Desde luego que si tengo que decir que estoy con alguien no es contigo, Canales, que eres una puñetera mancha en mi jersey. Eres un mentiroso. Basta ya. No hables más de mí".