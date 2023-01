Ana María Aldón ha pasado de acudir un día a la semana a 'Fiesta' a ser la colaboradora más habitual del programa presentado por Emma García. Hoy su aparición ha estado marcada por la nueva joya que ha lucido la ex de José Ortega Cano en su mano. Emma García destapa que a la colaboradora le han regalado un anillo mientras que la exmujer del torero no daba crédito, pues confesaba que no la había contado a nadie la historia de esta joya. Rápidamente, los colaboradores del programa empezaban a especular sobre la persona que ha hecho este regalo tan especial e incluso fantasean con el hecho de que sea de compromiso o de algún nuevo pretendiente tras su separación de José Ortega Cano.



Sin embargo, Ana María deja claro que el regalo se lo ha hecho una mujer. Es en ese momento cuando Ana María Aldón devela que Patricia Donoso le ha regalado un anillo. Fue ayer cuando coincidieron por primera vez desde la polémica y donde vivieron un tenso encuentro, pero que empezó con este obsequio de la colombiana a la andaluza.



"Me parece un pitorreo hacia tu exmarido", considera Antonio Rossi después de las duras palabras que ha vertido Patricia Donoso de su exmarido. Patricia Donoso aparecía en mitad de la tormenta del matrimonio entre la diseñadora y el torero asegurando haber tenido una amistad muy íntima con el torero.



Ana María, por su parte, explica que Patricia, directamente, le puso el anillo en el dedo, sin hacerle partícipe previamente que le iba a hacer un regalo. Los colaboradores opinan de si el hecho de que lo lleve puesto es una ofensa a Ortega Cano o no. Ella deja clara su postura y reconoce que una cosa no tiene que ver con la otra.