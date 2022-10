Patricia Donoso ha aparecido para quedarse. Desde que conectara por primera vez con Sálvame, todos supieron que sería un personaje que coparía titulares y así ha sido, y es que su supuesta relación con José Ortega Cano ha causado sensación, sobre todo, después de que el ex torero y su hija Gloria Camila le hayan negado en varias ocasiones. Ahora, la abogada se ha sometido al polígrafo del Deluxe para descubrir las verdades y mentiras de su relato.

Mientras que a la gran parte de las preguntas ha dicho la verdad, según el dictamen de Conchita, ha habido algunas mentiras que se han destapado de forma radical demostrando que no era oro todo lo que relucía en su relato. Sorprendentemente la mayoría de sus mentiras no estaban relacionadas con José Ortega Cano, sino con su actividad económica o su relación con los colaboradores de 'Sálvame'.

Telecinco

El polígrafo nos ayudó a entender mejor el relato de Patricia Donoso, confirmando muchos de los detalles que había contado sobre su relación con José Ortega Cano: sí se besaron, sí mantuvieron una relación íntima aunque sin sexo y, aunque ella afirma que sí, el polígrafo dice que tampoco la tocó el culo en el AVE. Además, confesó, y el polígrafo ratificó, que Ortega Cano la había usado de paño de lágrimas sobre su relación con Rocío Carrasco asegurando que "iba a ir a por ella" y que Gloria Camila la había llamado para preguntarla exactamente qué es lo que habían hecho.

La primera mentira llegaba cuando le preguntaban si había contactado con colaboradores de Mediaset para ser famosa, a lo que ella contestaba que 'no', algo que Conchita calificaba de mentira. "A Miguel Frigenti", apuntaba Belén Rodríguez, algo que Patricia Donoso pasaba por alto asegurando que "no tengo necesidad". Pero esta no fue la única mentira que apuntó el polígrafo pues también señaló que el hecho de que Colate no le llevara unas medicinas es mentira: "tardó un mes, pero me las trajo", algo que Pipi Estrada corroboraba con el propio Colate.

Y es que, a lo largo de las preguntas se han ido desgranando detalles que nos han dejado profundizar más en la figura de este personaje que guarda relación con un gran número de personas del mundo del corazón y que, seguro, nos dará más momentos en pantalla.