Mientras que Ana María Aldón describía en los platós de televisión sus problemas de pareja con José Ortega Cano, Patricia Donoso hacía aparición asegurando haber tenido una amistad muy íntima con el torero. La mujer revelación generaba todo un torbellino en las redes sociales por su espontaneidad, mientras que Aldón ponía en duda muchos de los detalles de la historia que ella cuenta sobre cómo conoció a su ex marido asegurando en varias ocasiones que su aparición no tuvo que ver en su decisión de tomar distancia y, finalmente, divorciarse del torero. Ahora, Ana María y Patricia se han conocido y lo han hecho en el plató de 'Fiesta', después de que el programa premiara a la empresaria como 'Aguafiestas del año' por haberse metido precisamente en este matrimonio. Un galardón que recibía de manos de la propia diseñadora, quien acudió a su encuentro.

Telecinco

"Me ha gustado mucho el premio porque ha sido aguarle la fiesta a tu marido ¿o ex marido?", comenzaba Patricia Donoso a preguntar nada más llegar al parking de Mediaset donde se encuentra el plató. "No sé qué es, estamos en proceso... casi ex marido", contestaba Ana María con sentido del humor. Y es que Patricia entraba intentando picar a Ana María de todas las formas posibles sin que la diseñadora entrara al trapo. Así, bromeaba con que el técnico de sonido le estaba metiendo mano, lo que le recordaba a su encuentro con Ortega Cano, lo que hacía que Ana María le recordara que su marido Charles estaba presente: "No se enfada, no es tan machista como el tuyo, es bastante comprensivo, moderno...", apuntaba Patricia.

Pero esto no quedaba ahí. En el plató, continuaba haciendo un piropo envenenado a la diseñadora: "Eres lista. Eres la única persona que he visto que ha dado cuatro entrevista exclusivas diciendo nada, y eso merece un aplauso". Un dato que Ana María corregía: "son dos exclusivas, no cuatro. Puedo salir en todas las revistas pero exclusivas han sido dos".

Pero lo que empezó como un pulso totalmente, terminó con un acercamiento de posturas. Y es que Patricia terminó dándole un consejo: "¿Cuál es tu problema? tú llegas y dices 'estoy muy triste' y luego muestras una foto contenta, que puedes haberla hecho hace dos horas pero la publicas a los cinco minutos de llorar y ahí das pie a muchas cosas. Y cuando él me decía eso, me decía que no se quería separar porque te amaba, o te ama, porque creo que desde octubre no han cambiado sus sentimientos".

Telecinco

Tras ello, Ana María le preguntaba su gran duda: ¿cuándo fue su encuentro? Y es que Patricia lo sitúa entre abril y mayo, algo que no puede ser posible puesto que la diseñadora no estaba embarazada en esos meses, además, Aldón confesaba no recordar ninguna conversación como la que Patricia sostiene que tuvieron pues dormía en su casa todas las noches cuando ella estaba embarazada. "Sería otra fiesta, haz memoria, pero Patricia Donoso puede parecer mentirosa pero no dice ninguna mentira", sentenciaba la premiada.