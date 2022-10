A pesar de ser de buena familia y de tener un marido millonario, Patricia no es ninguna mujer florero: ella misma ha confesado que es abogada, y que su trabajo consiste en asesorar. Y no a cualquiera: entre sus clientes, según ella, están las mismísimas Paris Hilton y Kim Kardashian. Su marido habría trabajado, por su parte, con Donald Trump. "Yo cobro 200.000 euros por personaje mensual y son personajes de Hollywood", confesó abiertamente en 'Sálvame'.

Ha estudiado tres carreras: Derecho, Criminología y Psicología Clínica. "No me he quemado las pestañas estudiando para que unos vagos digan que no lo he hecho", respondía con su característica lengua viperina a los 'haters' que ponen en duda su currículum.