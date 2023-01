Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler podrían llevar separados desde septiembre. A pesar de que fue la madre de Tamara Falcó la que confirmó su ruptura con el premio Nobel el pasado 28 de diciembre, algunas fuentes apuntan a que la pareja ya habría dado por finalizada su historia de amor unas semanas antes, concretamente tres meses antes de que Isabel hiciera pública su decisión. Y es que unas imágenes publicadas por Álvaro Vargas Llosa, hijo del escritor, en su perfil de Twitter como resumen del 2022 dejan claro que, Mario Vargas Llosa y su ex, Patricia Llosa, compartieron con sus tres hijos un viaje a Perú por esas fechas. Eran unas imágenes que todavía no habían salido a la luz y que justo Álvaro publica cuando se ha conocido el fin de la historia de amor entre el escritor e Isabel Preysler y se hablaba de que los supuestos celos del premio Nobel podrían ser la causa aunque su familia se encargó de desmentirlo y de explicar que habían sido sus diferentes maneras de ver la vida lo que les había separado.

Tras el anuncio de su ruptura, Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa pusieron tierra de por medio: ella se marchó a Estados Unidos para ver a sus hijos mayores y él puso rumbo a París con su familia. A su vuelta a Madrid, el premio Nobel confirmó su ruptura pero no quiso dar detalles sobre los motivos ni hablar de una posible reconciliación con su ex, Patricia Llosa, aunque las imágenes que su hijo Álvaro ha publicado de ambos demuestran, al menos, que su relación es cordial después de que ella se mostrara muy enfadada y decepcionada por cómo acabó su matrimonio. ¿Termirán reconciliándose Mario y Patricia?

Postales de 2022. Hace 3 meses. Viaje de investigación al norte del Perú y revisión con mis padres de lo que queda de la biblioteca en Lima (el resto está en Arequipa). 1/2 pic.twitter.com/alnUIp1m7n — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) January 8, 2023

En las imágenes publicadas por Álvaro Vargas Llosa de su viaje en familia a Perú, se puede ver a la familia al completo disfrutando de su mutua compañía. "Postales de 2022. Hace 3 meses. Viaje de investigación al norte del Perú y revisión con mis padres de lo que queda de la biblioteca en Lima (el resto está en Arequipa)... Sept. 2022 Visita a las afueras de Lima y el descanso de los guerreros...", escribió el periodista junto a varias instantáneas familiares entre las que destaca una de Mario Vargas Llosa y su ex Patricia charlando tranquilamente en su biblioteca de Lima y otra en la que aparece toda la familia sentada en los sofás de esa biblioteca. Como demuestran las imágenes, Mario y Patricia han recuperado el contacto y la cordialidad en su relación lo que hace que se disparen los rumores sobre su posible vuelta. La pareja estuvo casada casi 50 años y firmaron el divorcio en 2018 pero, tras la ruptura del escritor e Isabel Preysler, parecen más cerca que nunca.