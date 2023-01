La novia de Antonio David Flores , que se marcha unos días de vacaciones, ha decidido abandonar temporalmente esta red social tras los últimos ataques que ha recibido como ella misma ha comentado en su Feed de Instagram.Para lo único que ha servido es para que sigan cargando contra mi o incluso llamarme enferma y loca por defenderme. Así que como leí el otro día en una entrevista de Antonio Banderas, lo preocupante sería que la gente de mi alrededor pensara eso sobre mi o que me hicieran dudar de sí soy o no soy una buena persona. Como sé lo que soy y el amor y la alegría que desprendo y que tengo en mi vida, he decidido quitarme Twitter para no dar a esas personas la carnaza que quieren a mi costa. En Instagram soy profundamente feliz porque aparte de trabajar en ellas, conozco a gente increíble. Volveré por allí cuando la ley ponga orden ante tantos delitos injustificables de odio y acoso. Os quiero y ahora voy a divertirme!!!", escribió.

Y es que los últimos días no han sido fáciles para Marta Riesco en Twitter. Como ella misma ha revelado, decidió contestar a sus 'haters' en esta red social y además respondió a una de las hermanas de Olga Moreno cuando se refirió a ella como personaje. "¿La hermana de la gran "Señora" me llama personaje? ¿Las "prudentes" que no se meten en nada y que jamás hablan de su vida privada? Ya sabemos quién quiere ser personaje y quién no paró hasta conseguirlo a golpes de realitys y exclusivas, hablando de unos hijos que no son suyos" escribió la periodista en clara referencia a la ex de Antonio David Flores quien, unos días antes, también se había mostrado molesta por la exposición en redes del cumpleaños de su hija Lola que hicieron Marta y Rocío Flores.

No hace falta hablar. Se describe solo. Ya sabemos de dónde vienen las informaciones que inventas para destruir al que era tu ídolo. Por cierto, ve ahorrando y sigue hablando de mi ya que te da visitas pero ahorra , que lo vas a necesitar. Falso. pic.twitter.com/U3n4XZe2R9 — MartaRS (@MartaRiesco) January 7, 2023

Al parecer, el ataque de Marta Riesco a Olga Moreno podría no haber sido del agrado de Antonio David Flores y, según 'Informalia', al ex guardia civil no le han hecho gracia sus palabras y así se lo ha hecho saber a su pareja. Antonio David quiere mantener una relación cordial con la madre de su hija Lola y le habría pedido a su chica que se modere en sus comentarios.