El 2023 está claro que, tras tres años de pandemia, es el año de la renovación y los nuevos comienzos, y si no que se lo digan a Pablo Pisa, que ha decidido estrenar el año de la mejor manera posible: con cambio de look radical. El arquitecto y guapo novio de Steisy ha pasado por peluquería y se ha puesto en manos de su estilista de confianza para darse un nuevo look, y vaya si lo ha conseguido tiñéndose el pelo de rosa, un tono que está súper de moda, pero ahora nos quedaba conocer la reacción de su chica: ¿está encantada... u horripilada?



Según hemos podido ver en su vídeo de mtmad, la ex concursante de 'Pesadilla en el paraíso' ha alucinado en colores (nunca mejor dicho): se ha quedado completamente petrificada al ver a su novio, y es que parece que se esperaba cualquier otra cosa (pasarse al moreno, raparse la cabeza...) menos eso, aunque hemos de decir que esa ha sido su primera reacción, porque luego se ha mostrado encantadísima.

"Es súper tú. Eres más tú que nunca. Estás súper vacilón. ¡Qué guay!", le ha dicho a su chico, que no podía parar de sonreír por lo feliz que estaba con su nuevo pelo, y que también le gustara a su novia, aunque ella se ha acordado más de su suegra en ese momento: "Ay... a tu madre, le va a dar un infarto, maricón", ha bromeado con él. "Eso he dicho yo", le ha respondido Pablo.

"Estás guapísimo. No has perdido tu esencia y estás súper tú. Te queda fenomenal... pero ahora me voy a tener que hacer yo también un cambio de look, que llamas más tú la atención que yo y me voy a quedar en segundo plano, gilipollas", ha añadido Steisy con mucha guasa.

