Dani García ha sido el último expulsado de Pesadilla en el paraíso, y como tal ha acudido al plató para el debate de cada domingo para hacer un repaso a los casi 100 días de concurso que ha pasado en la granja de Cádiz y en el que ha protagonizado grandes polémicas como su tonteo con Patricia Steisy o sus idas y venidas con Bea Retamal. Así, nada más llegar al plató pedía perdón a Pablo Pisa, novio de Steisy, y tras analizar su relación con Bea Retamal, se ha enfrentado a Pablo y Patricia explicando, desde su punto de vista, qué es lo que significó para él la amistad que tuvieron dentro de la granja. Un debate en el que dejó claro, sobre todo, una cosa: "Cuando la cosa va de más en la tercera semana de concurso, yo le paro los pies a la tercera semana de concurso cuando ella me dijo '¿es que no te pongo?' le dije que 'no' y la fiesta se cortó".

Telecinco

Sin embargo, Steisy y Pablo desmentían varios detalles del discurso que mantenían: "Fui yo la que me alejé de ti y no lo aceptaste", sentenciaba Patricia Steisy tras la risa de la madre de Dani. "Lo único que me puedes echar en cara es que me fuera de tu lado, una cosa que como amigo me tienes que respetar", añadía.

Además, Pablo le echaba en cara que no hubiera cambiado nada entre ellos: "Como amigo seguiste completamente igual, fuiste un cerdo conmigo como amigo", sentenciaba Pisa. "Si fueras mi amigo, yo sabría qué tipo de relación tienes con tu novia por ti. Desde que viniste tú [Pablo], todo se cortó, se cortaron los besos, los toques en el culo y le dije yo a Steisy 'tía, para ya'. Que tú cambies la actitud que tienes conmigo cuando viene tu pareja, lo veo perfecto; lo que hace cuando viene Bea... lo que yo haría es, entre quien entre, es mantener la relación y demostrar que es buena y limpia .¿Qué haces desapareciendo de mi lado cuando encima es la peor semana de mi concurso?", aseguraba Dani antes de ver los vídeos en los que se veía al joven negarse a cortar la relación: "eso pasó cuando entró Bea, lo de que saliese Pablo fue después", respondía, algo que desmentía Pablo: "fue el mismo día".

Telecinco

"Me arrepiento mucho del daño que le hicimos a Pablo... lo siento hasta por Steisy. No sé qué ha entendido para alejarse por completo de mi en mitad del concurso", sentenciaba Dani G tendiendo la mano a la pareja quienes la rechazaba puesto que Pablo no le creía y Steisy le daba por olvidado. "Acabado el concurso para nosotros, me alegro que estén bien y que si por mi culpa ha pasado lo que ha pasado, lo siento mucho".