Steisy y Pablo Pisa han visto tambalearse los cimientos de su relación como nunca antes. Ya habíamos visto, antes de 'Pesadilla en el paraíso' alguna que otra crisis de pareja, y aunque siempre las han superado trabajando duro por su amor, esta vez no las teníamos todas con nosotros. Ni siquiera ellos mismos: el tonteo de Steisy con Dani ha traído cola, y ha provocado que la confianza en la pareja se resquebraje, y ahora que por fin se han sentado a hablar cara a cara, ha salido toda la verdad: "Voy a tardar años en confiar en ti", le ha dicho Pablo a la influencer en su canal de mtmad.



Una de las partes más duras para ellos ha sido reconocer que Steisy se habría acostado con Dani García si se hubiera dado la oportunidad, pero tiene sus motivos: "Yo soy una persona muy liberal. ¿Qué culpa tengo yo de ser así? Yo no le doy importancia al sexo, porque (con alguien que no es mi pareja) lo tengo sin sentimientos de por medio. ¿Podemos entender que hay gente que no piensa como el resto y no le da la misma importancia a algunas cosas que los demás? Yo veo por ahí a gente que perdona faltas de respeto de sus parejas, malas contestaciones y auténticas barbaridades, y sin embargo unos cuernos no los perdonan. Dani y Bea se dicen burradas a la cara. Esas cosas nos las decimos nosotros y ya estaríamos cada uno en nuestra casa. A lo mejor la gente le da importancia a unas cosas que no se la tienen que dar", se ha explicado.

También se han enfrentado a su momento más crítico en el programa como pareja: "Cuando le chupaste el dedo a Dani", ha dicho él; "Para mí, cuando te vi llorar", ha respondido ella. El ataque de ansiedad de Steisy posterior tampoco fue de los mejores momentos que han vivido, y es que ella estuvo a punto de abandonar en medio de un ataque de ansiedad. "No me fui porque me dijeron que el domingo hablaríamos", ha confesado ella. "¿Y si ese día te hubiera dejado?", se ha preguntado Pablo. Steisy lo tenía claro: "Irme. Y habría ido a buscarte, como hice cuando te fuiste a Roma", ha dicho la granadina, que ya tuvo que tras su chico después de una gran trifulca, en la que él decidió marcharse a Italia junto a un amigo para despejarse, y a ella no le tembló el pulso para coger un avión y buscarle por la ciudad.

Sin duda, su relación va a necesitar mucho trabajo y esfuerzo, y es que Steisy se ha saltado los códigos y compromisos de pareja que tenía pactados con su chico: "Ahora mismo no confío en ti. Confío en ti cuando estoy contigo, pero cuando te vas... es la verdad. Estaría rallado. Aquí no te graban, así que tendría que confiar en tu palabra, y en confiar ciegamente otra vez pueden pasar años", ha confesado él. "Lo entiendo, pero también te digo que en cuatro años que llevamos nunca ha salido nada, y lo que hago, lo hago delante de toda España. En cuatro años de relación igual te pueden hacer una, pero no una detrás de otra", ha dicho Steisy, aunque para Pablo ahora mismo sus palabras no son suficiente.

Pablo Pisa: "Para mí, Dani está más que muerto"

La relación de Dani García Primo con Pablo era de absoluta amistad y confianza, pero eso se ha roto cuando ha visto que ha metido la mano en su relación, tonteando con Steisy y, según él, manipulándola cuando le venía bien. Es por eso que ha decidido romper lazos con él: "Para mí está más que muerto", ha dicho tajante. "Yo con Dani hablaba casi todos los días por mensajes, jugábamos al pádel, quedábamos a comer o cenar, estuvo en mi casa durmiendo, le ayudé con un trabajo de Instagram, le he dado curro... me he portado con él de cojones. Nuestra relación era cojonuda, confiaba en él muchísimo, pero ya he visto cómo es, y gente tan mala e interesada no me interesa", se ha desahogado, algo que coincide con la versión que Fani Carbajo dio hace unos días de Dani García Primo.

Steisy ha tirado más del hilo, y ha conseguido que Pablo siga confesando: "Sí, me ponía ojitos, pero creo que lo hace con todo el mundo. Creo que es un tío que sabe que es atractivo y se gana a la gente seduciendo. Pienso que seduce a hombres, y a las personas en general (para sacar algo en su propio beneficio). Es lo que mejor se le da".