Patricia Steisy ha sido una de las grandes protagonistas de Pesadilla en el paraíso en los últimos meses, sin embargo, sus enfrentamientos con el resto de granjeros y sus monumentales broncas le han pasado factura y el público la eligió el pasado miércoles para abandonar la granja. Ahora ha llegado al plató del debate en el que ha protagonizado una intensa bronca con Ana, la madre de Dani G, y una romántica declaración de amor a su chico, Pablo Pisa. Además, ha repasado su concurso que, en su recta final, ha estado lleno de enfrentamientos.

Al ver las imágenes de sus discusiones y lo que sus compañeros pensaban de ella, la influencer ha reconocido que no tiene rencor a ninguno de ellos, incluso confesando que veía lógico que ellos se desahogaran de esa manera.

Telecinco

"La gente me ha hecho un favor sacándome, porque yo no estaba bien psicológicamente, los que me querían me han sacado... me ha superado", ha reconocido Patricia quien ha confesado que ha sido muy dura con algunos de sus compañeros, sobre todo con Marco, al que llegó a encerrar en la habitación del capataz por lo que se disculpó: "Me he pasado, sé que a muchos de ellos les he hecho daño y tienen derecho a desahogarse de mi".

En este sentido, explicaba que "tengo un pronto muy malo, soy una polvorilla y luego se me olvida" por lo que no guardaba rencor a nadie, ni siquiera a Dani: "es indiferencia más bien". No obstante, si algo la dolía era la valoración de Nagore Robles, con quien tiene una estrecha amistad: "no me ha gustado tu concurso", comenzaba la ex Gran Hermana, quien destacaba que no solo se había equivocado por dejarse llevar con Dani sino también por todos estos enfrentamientos, lo que rompía a Patricia en lágrimas: "te ha pasado por encima", apuntaba Nagore, algo que Steisy confirmaba. "Me ha superado", reiteraba.