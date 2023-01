Lidia Torrent y Jaime Astrain están encantados con su hija Elsa. Desde que nació su primera hija, el pasado 17 de octubre, la pareja viven en una nube. "Estamos a tope con ella", confesó la presentadora. La pareja, que ha pasado parte de las Navidades entre Barcelona y Almería, también ha disfrutado de unos días en Madrid. Lidia y Jaime aprovecharon el buen tiempo para salir a dar un largo paseo por el parque de El Retiro. Jaime llevó el carrito, mientras su chica se colocó la mochila para poder llevar a su pequeña más cerca. Los dos se mostraron muy relajados y felices. De hecho, la presentadora de Mediaset reconoció que no descartan tener más descendencia, aunque no de inmediato. "Yo me llevo seis años con mi hermano y no me gustaría esperar tanto, pero ahora me apetece centrar toda mi energía en ella, disfrutarla y seguir descubriéndola. No entra en nuestros planes a corto plazo tener otro", explicó. Lidia también confesó que su chico es un padrazo. "Yo le había visto con su ahijada, que con ella se vuelve loco, entonces sabía que cuando tuviera una hija no iba a ser menos y está con ella que se deshace", aseguró.

Agencias

Como madre primeriza, Lidia Torrent cuenta con la ayuda de su madre, Elsa Anka, que no puede estar más feliz y que, además, ha sustituido a su hija en 'First Dates'. "Estoy todos los días con la peque, pero cuando he tenido que salir unas horas por un trabajo ella me ha cubierto... Para mí la sensación es de me sabe mal que te la dejo como canguro, pero ella me dice que está disfrutando de su nieta". La joven insiste en que para 2023 solo pide salud para seguir exprimiendo esta etapa tan especial. Jaime y Lidia se conocieron en verano de 2019. Ella acababa de romper con el argentino Matías Roure, su compañero de programa en 'First Dates' y encontró de nuevo el amor en el ex futbolista.

Agencias