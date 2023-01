Los juguetes son fundamentales para el desarrollo del bebé. Sin embargo, existen una serie de reglas de seguridad que deberíamos seguir en todo momento, además de escoger aquellas opciones que mejor se adapten a la etapa de desarrollo en la que el niño se encuentre.

Si bien un buen juguete debe ser una fuente tanto de descubrimiento como de entretenimiento para el niño, es cierto que no es fácil encontrar nuestro camino en la jungla de juguetes.

Sea como fuere, no hay duda que, cuando un niño juega, le proporciona muchos beneficios, y no solo divertimento. Cuando el niño juega, le ayuda a ejercitar su mente y su fuerza. Y no debemos olvidarnos de algo importantísimo: jugar se convierte en su actividad habitual, siendo un elemento fundamental para su desarrollo diario.

Aunque es verdad que todo depende de la edad que tenga, al jugar, el niño desarrolla su imaginación y su creatividad, ya que experimenta una actividad que le pertenece expresando tanto sus reacciones como sus emociones.

No obstante, incluso cuando son bebés, es normal que muchos padres, familiares y amigos no sepan muy bien qué juguetes ofrecer. Cuando entran a una tienda, es más común pedir “un juguete para un bebé pequeño”, que ir directamente al lugar habilitado para estas edades. Pero cada época y etapa tiene sus propias preferencias.

De 1 a 4 meses de edad, el bebé empieza a descubrir sonidos y colores. Esta es la edad típica de los sonajeros, especialmente aquellos que son grandes, que el bebé puede agarrar fácilmente, que tengan campanillas que suenan cuando lo agita y muchos colores para estimularlo visualmente. Además, es ideal que se puedan morder para aliviar las encías.

También es posible colgar animales de peluche de la cama, escogiéndolos de tela o de goma, que puedan ser lavados porque es previsible que el bebé se los empiece a poner rápidamente en la boca. Los móviles colgantes son también ideales, porque al bebé le gusta todo lo que se mueve y produce sonidos curiosos. Es posible notar que, ya a esta edad, el niño puede diferenciar entre lo duro y lo blando, entre un peluche y un juguete de bloques de plástico.

Sea como fuere, si tienes dudas y no sabes qué elegir, no te pierdas estos juguetes de moda ideales para regalar a un bebé. Toma nota.