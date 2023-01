Su “fanatismo” ha hecho que sus “ídolas” -las súper 'top models' de los 90, las actrices del destape, las leyendas del Hollywood dorado, Alaska, Bibiana Fernández, Lola Flores, Sara Montiel o Pamela Anderson-, se hayan convertido en la profesión de Valeria Vegas. Tras el éxito de su biografía sobre su amiga La Veneno -'Ni puta ni santa', que Los Javis llevaron a la pequeña pantalla con el título 'Veneno', ahora está trabajando con ellos para llevar a Antena 3 su libro “Vestidas de Azul”, donde es guionista. Además, prepara un documental sobre otro de sus mitos: Nadiuska. A sus 37 años, la vida de esta valenciana ha sido muy intensa. Se mueve entre Madrid y Sevilla, donde vive su marido. Además de escribir y de sus colaboraciones en radio, cada semana la podemos ver colaborando en “Y ahora Sonsoles”, de Antena 3.



-¿Cómo se te ocurre hacer un documental de Nadiuska?

-Mucha gente pensaba que había fallecido. Y no. Hace cuatro años que me entró el gusanillo, porque fue un fenómeno social de los setenta. Vosotros, en “Diez Minutos”, tenéis infinidad de material de ella. Yo me he llegado a encontrar hasta una foto suya con Sylvester Stallone. Su vida nunca se ha contado bien y se ha quedado en el olvido.

-¿Es difícil hacer una cosa seria y huir del morbo?

-Es difícil porque nos han acostumbrado al morbo, pero no es imposible. Todos sabemos que hay una línea donde te pasas. Indudablemente hay cosas, como una muerte trágica, que hay que contar. En este documental no hay testimonios hirientes.

Valeria viste un mono y torera de Ana Locking, (c.p.v.), y cinturón de Isabel Marant, 220 €. Beatriz Velasco HEARST

-¿Se ha llegado a perder el respeto a personajes como Rocío Jurado?

-Sí, yo creo que no se las ha valorado lo suficiente. Está muy bien que se conviertan en “memes” para que la gente joven las conozca, pero me preocupa si solamente se quedan en el “meme”. El problema también es que antes eran divas y ya no hay. Por ejemplo, ahora sale Aitana y piden que no la saquen en la puerta de su casa, antes Lola Flores o Rocío Jurado abrían sus casas. Yo paseo por Madrid y reconozco las fachadas de las casas de las divas.

-Pero también es verdad que nunca nos hubiéramos imaginado a Isabel Pantoja participar en “Supervivientes”.

-Eso es otra cosa. Si muchas de esas divas estuvieran vivas ahora, no sabemos qué hubiera pasado. Además, su relación con la prensa era totalmente diferente. Era positiva, porque eran consecuentes con su profesión.

-¿De quién es la culpa?

-Por el entorno ejecutivo que tienen alrededor, que generan una sobreprotección, que hace que no conozcamos a los artistas.

-¿Te acuerdas de la primera vez que te compraste una revista del corazón?

-Las primeras revistas que consumía era cuando hospitalizaban a mi padre, que era frecuente. Yo tenía nueve años. Ahora me he convertido en una gran coleccionista de revistas. “Diez Minutos” siempre me ha parecido la más divertida con secciones como en el 89 con “Interiores”, donde sacabais a personajes como Emma Ozores o Ágatha Ruiz de la Prada en ropa interior.

La escritora lleva un vestido de Nümph, 89,90 €; sandalias de Magrit, 275 €; pendientes de Zara, 15,95 €, y collar de Thomas Sabo, 198 €. Beatriz Velasco HEARST

-¿Soñabas que algún día saldrías aquí?

-Nunca lo soñé porque creía que era imposible. Soy muy poco ambiciosa.

-¿La Veneno fue un regalo para ti?

-Conocerla fue una de las mejores experiencias de mi vida. Para mí era un mito televisivo, que me enganchó porque no me dejaban verla en televisión. Luego la conocí en 2007 en Valencia y me presenté en su casa. Con el tiempo sé lo que debo a La Veneno y lo que ella me debe a mí. En mi libro no hay nada con lo que ella quede en mal lugar. Había un respeto, que muchas veces no había en televisión. Pero también es verdad que ella era salvaje. Yo sentí que había que mimarla sin saber que luego se iba a hacer una serie. Nunca puedes escribir un libro pensando que se va a convertir en serie. De hecho, yo me pagué mi libro porque no les interesaba a las editoriales. Argumentaban que era un personaje polémico.

"Se me cayó un mito con alguna chica Almodóvar"

-¿Con la serie se la respetó?

-Eso es una cosa que dejé clara desde el principio, y Los Javis también iban con esa intención.

-Hubo gente que te criticó.

-Sobre todo la familia, pero ella ya había hablado de ellos en su momento en televisión.

-De todas esas divas, ¿con cuál te quedas?

-Con Alaska.

-¿Por qué?

-Porque yo me acuerdo verla con diez años y pensar que me representaba. Le haría todo, pero a la vez no le haría nada, porque ella no quiere.

-¿Alguna vez se te ha caído un mito?

-Sí, me ha pasado con alguna chica Almodóvar, porque la vi tener un trato feo hacia otras personas. No te voy a decir quién es.

-¿Del género Revista tienes divas?

-Norma Duval me parece la mejor vedette de este país. A mí me enseñó a sentarme en televisión. Además, es buena compañera. Luego hay otras como Esperanza Roy, Rosa Valenty o Rosita Amores. Yo haría una residencia sólo para vedettes.

Valeria luce un vestido de Koker, 69,99 €, y sandalias de Magrit, 275 €. Beatriz Velasco HEARST

-Después de tanto mito, ¿tienes vida?

-Tengo más vida propia de la que me creo, aunque viva todo volcado al mito. En mi casa hay dos fotos mías y todas las demás son de mitos, hasta en el cuarto de baño.

-¿No tienes fotos de tu boda?

-No tengo ninguna impresa. Mi marido es un santo.

-Pero la verdad es que es muy difícil encontrar a alguien que hable mal de ti.

-Yo no me llevo bien con todo el mundo, porque vivo sin hacer putadas a nadie y divirtiéndome por el camino.

-¿Te imaginabas tu vida así cuando llegaste de Valencia a Madrid?

-Yo tenía Madrid súper mitificada. Era como un parque de atracciones y lo sigue siendo, porque es la única forma de soportar esta ciudad.

-Si no hubieras sido comunicadora, ¿a qué te dedicarías?

-Tenía claro que me gustaba la comunicación, pero hubiera sido feliz en una mercería.

-En el colegio, ¿te miraban mal con tus mitos?

-No sé qué visión tendrían los niños, pero me insultaban llamándome Alaska o Almodóvar, cuando la norma era que te tenían que gustar las Spice Girls. Para mí era un halago.

Mi belleza, al descubierto

Antes de irme a la cama...

Me lavo los dientes y me desmaquillo. No tengo la costumbre de ponerme crema de noche. Sé que es un error.

En mi neceser de viaje siempre llevo...

Maquillaje y lima de uñas. Me da mucha rabia cualquier imperfección en las uñas.

Mi perfume...

Alterno Narciso Rodríguez con Giorgio by Beverly Hills.

Mi producto de belleza ideal...

El corrector de ojeras y mascarilla facial.

Ejercicio...

Me encantaría ser una leyenda del fitness, la Jane Fonda del siglo XXI, pero detesto el ejercicio.

Dieta...

Estoy con el ayuno intermitente

Cirugía estética...

A favor. La practico menos de lo que me gustaría. Mi nueva meta es el marcaje mandibular

Cita en... Marta, Cariño!

Quedamos con Valeria en uno de los locales de moda de la capital: Marta, Cariño! Un lugar dividido en cuatro espacios: restaurante, cocktail-bar, club, bombonera y, además, una terraza. Un local en el que puedes disfrutar de una amplia carta gastronómica, de cócteles, y donde la diversión está asegurada con la música de los mejores DJs y actuaciones en directo.

