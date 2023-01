Como cada jueves, Tamara Falcó acudía a 'El Hormiguero' y era inevitable no hablar sobre su reconciliación con Íñigo Onieva. Hace pocas semanas que conocemos la vuelta de la pareja y ambos aseguran estar muy felices con la decisión. Tras la confirmación de la reconciliación, la pareja se fue a pasar unos días al Polo Norte. Allí, los tortolitos han disfrutado del lujo nórdico y experiencias que sólo se viven una vez en la vida. Un viaje del que ya han compartido infinidad de fotos para dejar constancia en sus redes sociales, y gracias a las cuales hemos descubierto que 'la broma' les ha salido por un pico: ¡alrededor de 10.000 euros!



"Tamara, creo que tenemos que hablar", comenzaba diciendo el presentador. "Has vuelto con Íñigo, felicidades... ¿Estás feliz? continuaba y Tamara no lo ha dudado. "Estoy muy feliz, Pablo. Decidimos enterrar el hacha de guerra la semana de Navidad", y procedía a contar cómo vivieron esos días previos a la reconciliación. "El día 24 le propuse ir a misa de gallo juntos y me dijo que tenía lío pero que lo iba a intentar. Vino a casa, a casa de mi madre, y ella no lo sabía, aunque se había ido a dormir", comenzaba diciendo entre risas. "Nos fuimos a misa, con la mala suerte de que estaba la amiga del dueño de la revista ‘¡HOLA!’ y nos vio. A raíz de eso nos volvimos a escribir porque le di mi teléfono... Fue muy bonito porque nos empezamos a mensajear y el día 31 yo ya me dije a mí misma que quería empezar el año bien y me pasé toda la tarde fatal escribiendo una lista sobre las mil formas de amar", contaba la marquesa.

Antena 3

Inevitablemente, Pablo Motos se ha interesado por la opinión de su madre, Isabel Preysler. "La gente no cambia", le dijo la reina de corazones a su hija pero ella no estuvo nunca de acuerdo. "La gente sí cambia. Yo he cambiado". A la marquesa de Grinón le cambió el chip el 28 de diciembre cuando escuchó a su madre hablar con su hermana Chabeli. "El 28 pasa todo lo de mami y Mario y llama mi hermana desde Estados Unidos. Mi madre hizo un comentario sobre tío Julio. ¿Y si nunca se han dado otra oportunidad y ahora tienen vidas totalmente distintas? Me dio que pensar ese comentario sobre el amor, dijo 'no Chabeli, yo enamorada estaba de tu padre y me rompió el corazón. Por eso no le pude perdonar". Tamara Falcó decidió hacer lo que el corazón le indicaba: "Yo aquí tenía dos opciones, o quedarme con la duda, o arriesgarme y saber qué es lo que pasa... Si Dios quiere nos casaremos!.