Hemos pasado de hablar de la ruptura de Tamara e Íñigo a hablar de la de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, pero todo parece estar relacionado. La reina de corazones confirmaba que, tras casi ocho años de relación, ella y el premio Nobel decidían poner punto y final a su historia de amor.No quiero dar ninguna declaración más y agradezco a los amigos y medios de comunicación que nos ayuden en esta decisión" contaba a la revista 'Hola'. Son muchos los rumores sobre los motivos de separación como unos supuestos celos por parte de Vargas Llosa o sobre una supuesta boda que quería la Preysler pero que nunca llegó. El literato contaba tajante a la prensa: "Los motivos no existen. No es cierto" , así que todo queda como una gran incógnita.A parte de gestionar su ruptura,En 'El programa de Ana Rosa' han contado que la celebrity estaría bastante disgustada con la reconciliación y que a Íñigo Onieva le costará mucho recuperar la confiaza de la familia de Tamara Falcó.explicaba Sandra Aladro."Ella reconoce en un ámbito privado que Íñigo ha hecho lo imposible, que admira y aplaude los gestos que ha hecho en todos estos meses", echándole un capote al novio de su hija. Aunque ha sabido reconocer que el joven se lo ha currado, y eso significa que quiere mucho a su hija,. "Espero que Íñigo no se equivoque. Que no vuelva a tropezar con la misma piedra".