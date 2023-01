Tamara Falcó revela qué papel jugó la vida de su madre y de Julio Iglesias en su reconciliación con Íñigo Onieva. La marquesa de Griñón regresó a su trabajo en 'El Hormiguero' tras su escapada romántica al Polo Norte y allí reveló todos los detalles de su segunda oportunidad con el ingeniero. En su conversación con Pablo Motos, la hija de Isabel Preysler reveló que había recuperado el contacto con Íñigo en la semana de Navidad y que, tras ir juntos a la Misa del Gallo y empezar a mensajearse, fue el 31 de diciembre cuando decidió que debía darle una nueva oportunidad a su historia de amor. "El día 31 yo ya me dije a mí misma que quería empezar el año bien y me pasé toda la tarde fatal escribiendo una lista sobre las mil formas de amar" y reveló qué le había dicho Isabel Preysler que acababa de romper con Mario Vargas Llosa. "La gente no cambia", le dijo su madre aunque ella no estaba de acuerdo. "La gente sí cambia. Yo he cambiado", aseguró.

Carlos Lopez Alvarez/ El Hormiguero

Según le reveló Tamara Falcó a Pablo Motos en 'El Hormiguero', fue el 28 de diciembre, durante una conversación telefónica entre Isabel Preysler y su hermana Chabeli cuando le cambió el chip. "El 28 pasa todo lo de mami y Mario y llama mi hermana desde Estados Unidos. Mi madre hizo un comentario sobre tío Julio. ¿Y si nunca se han dado otra oportunidad y ahora tienen vidas totalmente distintas? Me dio que pensar ese comentario sobre el amor, dijo 'no Chabeli, yo enamorada estaba de tu padre y me rompió el corazón. Por eso no le pude perdonar". Tras oír estas palabras, Tamara Falcó reveló que, ante la opción de quedarse con la duda y arriesgarse, decidió volver con Íñigo. "Si Dios quiere nos casaremos", aseguró y DIEZ MINUTOS sabe qué firmas nupciales se postulan para hacerle el vestido de novia.