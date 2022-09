Todos los detalles del anillo de pedida de Tamara Falcó

Dos años después de comenzar su relación, Iñigo Onieva ha hincado rodilla para hacer la gran pregunta a Tamara Falcó. ¿"Te quieres casar conmigo?". El joven empresario dejaba a la marquesa de Griñón sin palabras cuando, con motivo de su segundo aniversario de novios, le decía que tenía dos regalos para ella y que tenía que elegir una de sus dos manos. En ese momento, Tamara, que se encontraba de 'estar por casa' con mallas y tomando su sopa de ayuno elegía la man0 correcta. Era en ese instante cuando Iñigo se ponía de rodillas y le daba el anillo.

Un anillo muy especial, tan particular es que en un principio se pensó que había sido diseñador para la marquesa. Sin embargo detrás de este anillo de tres diamantes hay una firma italiana. En concreto Iñigo ha confiado en Repossi. No hay ninguna tienda de esta firma italiana en nuestro país, por lo que lo más seguro Iñigo ha tenido que viajar al extranjero junto a su madre Carolina Molas, para elegir esta valiosa sortija. Concretamente habrá tenido que viajar a París, Reino Unido, Italia, Grecia, Estados Unidos o Asia para conseguir esta joya.

En concreto la pieza elegida por Iñigo es el anillo Serti Sur Vide, una pieza diseñada en oro blanco con tres diamantes talla pera de 0,30 quilates cada uno. La propia firma dice en su página web que se trata de una versión del Toi et Moi, uno de sus diseños icónicos. Aunque no es una creación única, si que es de más exclusiva, pues el precio de la joya es de 14.500 euros, una cifra no apta para todos los bolsillos.