Ana María Aldón es foco de un nuevo rumor y es que son muchas las voces que están indicando que podría tener una nueva ilusión puesto que ha sido vista en varias ocasiones junto a un empresario malagueño que la ha apoyado mucho en todo el proceso de búsqueda de casa y separación de su marido por lo que ha sido un pilar muy importante para ella en los últimos meses.

Por ello, la diseñadora ha sido preguntada en el programa 'Fiesta' si se encuentra abierta al amor o si todavía está haciendo un periodo de 'luto' por su divorcio que promete alargarse, a lo que ella no ha tenido problemas en ser tajante en su respuesta: "Cuando una mujer toma la decisión de separarse, es que el duelo está hecho ya, o al menos es mi caso".

Telecinco

Por este motivo, el paparazzi Sergio Garrido lanzaba la pregunta estrella: "me dicen que tienes una nueva ilusión", a lo que Ana María, muy sonriente, dejaba un tiempo de tensión antes de contestar: "No tengo ninguna nueva ilusión", aunque señalaba que "pueden salir fotos porque estamos siempre juntos pero no quiere decir nada", y es que ella se refiere a su manager quien está casado o con quien no tiene nada más que una amistad.

No obstante, señalaba que está abierta al amor y a lo que pueda pasar: "No tiene que pasar tanto tiempo porque el tiempo no está para perderlo". Incluso, la diseñadora bromeaba con que ya ha estado ligando: "puedo ronear, ¿no? ¿o está prohibido?". Pero por ahora no ha llegado el indicado: "Ahora estoy tranquila y sé que van a venir tiempos mejores, porque tengo un estrés porque mi vida está embalada... voy a estar mejor".