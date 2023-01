La relación de Ana María Aldón y José Ortega Cano después de firmar su divorcio ha sido siempre una incógnita. Aunque en los platós cada vez mostraban una postura más y más separada, la imagen de unión de cara a su hijo no se ha diluido ni por un minuto, volviendo a verles junto al pequeño en sus partidos de fútbol cada fin de semana. Sin embargo, todo esto puede cambiar después del giro que ha dado su vida tras las últimas declaraciones del torero para 'Fiesta', el programa en el que colabora la diseñadora.

Y es que, tras varios meses de escuchar a su ya ex mujer hablando de su relación con él y con su familia en los platós de televisión, el torero se ha mostrado cansado de todo, y así lo ha hecho saber a Aurelio Manzano, también colaborador del programa en llamada telefónica que, más tarde, Ana María ha podido escuchar desde el plató.

Telecinco

“Estoy jodido. Como siempre, jodido”, “No ha hecho más que hablar mal de mí y de mi familia. Estoy harto de que esta mujer hable de mi de esta manera”, “Yo he sido buena persona con ella”, “Voy a llevar esto por la vía judicial”… son algunas de las frases que podemos escuchar en boca del torero, ante el estupor de Ana María. “Me duele que diga que lo único que he hecho ha sido eso, en diez años he hecho tantas cosas… cuando además al que he respetado ha sido a él y no he ido contra su familia”, son las primeras palabras de la colaboradora tras escuchar un breve avance.

Tras estas palabras, Ana María protagonizó un enfrentamiento con Aurelio Manzano quien le reprochaba llevar "meses hablando mal de Ortega Cano", a lo que ella negaba preguntando "¿cuánto tiempo llevan hablando mal de mi?". Un encontronazo que, unido a las palabras de Aurelio hacía que rompiese a llorar entre bambalinas mientras Rappel estaba en plató. "Sabes que tú y yo hemos hablado de los cambios a bien que va a haber en tu vida", le aseguraba el vidente después de ser entrevistado. “Hay una frase que me taladra. Dice que lo único que he hecho es hablar mal de él y de su familia. Me da pena que piense que, en diez años, solo he hecho eso. Me parte el corazón eso”, confiesa Ana María quien se sentía totalmente sorprendida puesto que "estamos bien".

Telecinco

Tras la publicidad, escuchaba la conversación completa en la que él confesaba estar cansado de todo cargando contra Ana María: "Yo he sido buena persona con ella, es ella la que trata hablar mal de mi y toda mi familia. Estoy harto de que hable esta mujer de esta manera. Estoy en maltrato", aseguraba Ortega. “Yo también estoy cansada”, llega a decir ella. "Tú le estás faltando al respeto a quien ha sido tu marido. Sabes porqué lo haces. Una cosa es lo que vemos en la tele y otra lo que hay atrás", respondía Aurelio quien confesaba que esta rajada de José Ortega Cano se producía en medio de la discusión de Ana María y su hermana.

En este sentido, Aurelio le criticaba ya que ella habla en los platós, cosa que él no hace: "Te da a ti las declaraciones y tú te aprovechas de esos momentos en los que está caliente. Y que siga haciéndolo pero que no me diga que él no habla porque sí lo hace y tú eres su portavoz", le reprochaba Ana María que llegaba a llamar "cerdo" a su compañero de plató durante la publicidad. "Da miedo trabajar contigo", añadía Ana María quien le acusaba de haberle acusado de algo grave en la publicidad.



“Espero que esto no me haga cambiar de actitud frente a una de las personas más importantes que he tenido en mi vida. Yo también he sido buena persona, pero no voy de mártir”, son parte de las palabras de Ana María al reaccionar. Además, le duele que su ex se dirija a ella como “esa mujer”.