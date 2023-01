La que fuera amiga del alma de Olga Moreno, Ana Luque, se ha sentado en el polígrafo de Sábado Deluxe para destapar algunas de las dudas que hay sobre la ex de Antonio David, así como para explicar qué es lo que ha ocurrido para que se rompa su relación. Y es que parece que Olga ha sido quien ha cortado toda relación con quien fuera uno de sus grandes apoyos durante más de una década.

"Para que veáis la relación que tuve, que ahora se supone que soy la más mala de España, cuando se enteró de la infidelidad de Antonio David ella llamó a una serie de amigos y familiares y nos metimos en un hotel porque estaba hecha añicos, y entre ellas estaba yo", ha recordado Ana Luque. Así ha confesado que Olga desde un primer momento "pensaba que solo era un affaire y que podría salvar su matrimonio", ha asegurado la malagueña quien ha confesado que "ella se echaba la culpa por haberse ido a Supervivientes".

Telecinco

En una de las primeras preguntas, rápida contundente, Ana incluso ha asegurado -y confirmado por el polígrafo- que Olga Moreno llegó a mentir en algunas exclusivas "en el sentido de que hicieron algunas revistas cuando ya estaban mal haciendo ver que no". Exclusivas que tenía que confirmar antes con su ex marido: "mi percepción es que no hablaba con los periodistas sin consultar" y es que tampoco hablaba abiertamente ni siquiera con ella de los problemas que había en casa familiares o económicos. "Si se había enfadado con David sí me lo contaba pero los problemas económicos o de familia no, algo que hacen muchas familias".

Sobre las mentiras de Olga Moreno, Ana Luque incluso ha asegurado que piensa que su ex amiga está haciendo un montaje con Agustín Ettiene puesto que "cuando ella empezó de representada con Ettiene lo vio como su hermano" por lo que no cree que haya pasado esa barrera para una relación amorosa. "Alguien que ve una persona como un hermano, luego no se puede enamorar... es mi percepción", señalando que, aunque no habla con ella la conoce y sabe que "no está enamorada".

A pesar de que el polígrafo ha sido contundente y le ha dado la razón a Ana en todo momento (incluso cuando asegura que le llega información de que Antonio David le fue infiel a Olga con más chicas), el Maestro Joao señalaba que no estaba siendo del todo clara puesto que "no entra en la profundidad para no traicionar a Olga como amiga, lo que no le ha importado a Olga hacer con ella". Algo que Ana confirmaba.