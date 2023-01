Charo Reina ha perdido 35 kilos, y lo ha hecho para superar sus problemas de salud. Así lo contaba en el Deluxe. "Me llegué a poner en 130 kilos y me puse a dieta por una cuestión de salud", confesaba en el programa donde relataba su proceso. La cantante sevillana aseguraba que había pasado de una talla 54 a una 44 y señalaba que "se veía sana tanto física como mentalmente. Además, ha desvelado por qué empezó con la dieta, y lo hizo tras el fallecimiento de su madre: "Cuando enferma, me coge haciendo una comedia musical e iba ida y vuelta a Sevilla para estar con mi madre. Cuando la ingresan, tenía enfrente el supermercado con el mejor chocolate y me llegué a poner en 130 kilos", explicaba.



La actriz y cantante, de 62 años, quiso dar un giro a su vida por salud y contactó con Jorge Javier, quien también ha superado sus problemas de peso: "Me puse a dieta por una cuestión de salud, me estaban asfixiando tanto física como mentalmente, me miraba al espejo y un día dije: 'Esto lo tengo que remediar'. Así que llamé a Jorge Javier y le dije: 'Ya no puedo seguir así'. Él me puso en contacto con Pronokal", expresaba en el programa.

También ha señalado su nuevo estilo de vida: "No ha sido una pérdida de peso drástica, hago ejercicio, camino todos los días a las 7 de la mañana y me estoy cuidando. He ido perdiendo kilos hasta que ya dije 'hasta aquí', pero luego me puse a ello de nuevo y este último año, desde febrero del año pasado a ahora, he perdido 22 kilos más. Pesaba 130 y ahora peso 95", revelaba Charo Reina.

Asimismo, señaló que estos años después del fallecimiento de sus padres, y la pandemia, ha sufrido depresión y agorafobia: "Me daba miedo salir a la calle, incluso asomarme a la ventana", destacaba y gracias a la ayuda de profesionales, con los que se puso en contacto, pudo solventarlo.