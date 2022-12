No hay nada como recurrir una experta en belleza cuando nos asaltan las dudas más básicas a la hora de cuidar nuestra piel. Y Cuca Miquel, directora del centro 'Todo en belleza', es nuestra coach beauty de cabecera. Cuestiones tan sencillas como el orden correcto a la hora de aplicar los productos de belleza pueden provocarnos un verdadero dolor de cabeza, pero Cuca en el vídeo que puedes ver arriba, nos da la respuesta. Además, desmonta algunos mitos como que comer chocolate provoca acné o que hay que cambiar de productos cosméticos cada poco tiempo porque la piel se acostumbra.

Comenzamos preguntándole por las tres reglas de oro para tener una piel perfecta. "Limpiar, exfoliar, nutrir y añadiría una cuarta, oxigenar", nos cuenta. Y luego la pregunta estrella: 'Orden correcto para aplicar productos de belleza': "Limpiador, tónico, sérum, contorno de ojos, crema y, por último, solar". Eso sí debe ser con los cosméticos adecuados a nuestro tipo de piel poque el mayor error que cometemos al cuidarnos es usar "un producto no adecuado a la piel de cada persona".

Aprovechamos nuestro encuentro para hablar sobre mitos de belleza. Afirmaciones que están tan consolidadas en nuestro círculo de amigas que no cuestionamos pero que muchas veces no son verdad y gracias a Cuca, las desmontamos: ¿La vitamina C no debe usarse de día? ¿Los puntos negros desaparecen cuando nos exfoliamos la piel? ¿Las pieles grasas no pueden usar aceites limpiadores? ¿Lavarse la cara con agua fría reduce los poros? Dale al play y descubre las respuestas. Además de conocer el mayor consejo de belleza que repite a sus clientas: "Mírate al espejo y sonríe".