Lara Álvarez no nos tiene acostumbrados a verla así. La asturiana nos ha sorprendido con estas simpáticas imágenes, luciendo pijama y babuchas por la calle. Y es que la presentadora no dudó en salir así de su domicilio para echar una mano a su madre, que llegaba cargada de bolsas de la compra. No cabe duda de que la presentadora se está tomando su retirada temporal de la pequeña pantalla de la forma más relajada posible, tal como ya avanzó a finales de 2022, cuando se despidió de 'Pesadilla en el paraíso'. Entonces aseguró que se iba a descansar con su familia, unas merecidas vacaciones con los suyos tras largos meses de mucho trabajo. Y parece que sigue en el mismo plan. Relax familiar para coger fuerzas y afrontar los nuevos proyectos que le esperan en Mediaset.

Agencia

Lo cierto es que ya sea maquillajda y peinada por una profesional, que recién salida de la ducha con la cara lavada, pijama, toalla en el pelo y babuchas, la presentadora está igual de guapa.

Agencia

Hay que recordar que la suya fue una despedida inesperada para el público. Nadie imaginaba que diría adiós a 'Supervivientes', reality que ha presentado con mucho éxito durante ocho años. Ante los rumores que empezaban a surgir por su repentina marcha, la asturiana se vio obligada a dar explicaciones. Y lo hizo a través de sus redes: "Hola a todos, me paso por aquí después de una semana de vacaciones para deciros muchas cosas... Empiezo por la noticia que me hace mucha ilusión, y es que Mediaset y yo misma hemos renovado un contrato de larga duración con proyectos nuevos encima de la mesa muy ilusionantes y me hace tremendamente feliz porque llevo en Mediaset desde 2014 y lo considero mi casa profesional. Se acercan momentos ilusionantes y de nuevos retos".



Laura Madrueño, sustituta de Lara Álvarez

Ana Ruiz

La chica del Tiempo de Telecinco, Laura Madrueño, será la encargada de presentar desde Honduras la próxima edición de 'Supervivientes'. Licenciada en Comunicación Audiovisual y gran amante del mundo submarino, la periodista cogerá las riendas del reality con muchas ganas e ilusión. Todavía no hay fecha de estreno pero ella ya está preparando a fondo, junto a la estilista de Mediaset Mayte Méndez de Vigo, los looks que lucirá en las galas del concurso.