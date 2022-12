De manera inesperada y dejándonos muy sorprendidos, Lara Álvarez deja Telecinco. En concreto la asturiana ya no la podremos ver en callos Cochinos con los concursantes de 'Supervivientes' y será Laura Madrueño la encargada de conducir la nueva edición del programa. La periodista se sumará como presentadora de la nueva edición del reality junto a Jorge Javier Vázquez, Carlos Sobera y Ion Aramendi. La próxima edición de 'Pesadilla en el paraíso' tampoco la presentará y le cederá su puesto a Nagore Robles, y es que la presentadora tiene otros proyectos lejos de estos realities que tanto ha hecho suyos.

"Disfrutará de un periodo de descanso para afrontar nuevos proyectos futuros del grupo", era exactamente lo que comunicaban desde 'Mediaset' sobre el futuro de la presentadora. Lo que imaginamos que si especifican dentro del grupo, es solo un 'hasta luego'.

El pasado miércoles 15 de diciembre, Lara Álvarez se despedía muy emocionada de 'Pesadilla en el paraíso'. "Esto ha sido una gran experiencia para todos, incluso para mi. Poco a poco me estoy empezando a desinflar porque llevamos mucho tiempo aquí", contaba la presentadora para a continuación dedicarle unas palabras que hacían llorar a Carlos Sobera. "La complicidad que hemos conseguido estos años me los llevo en lo más profundo de mi corazón y ojalá tengamos más oportunidad de compartir lo que es un aprendizaje a tu lado". "Jamás andarás sola, todo el equipo te quiere", le contestaba con lágrimas el presentador desde plató. Aunque no conocemos con exactitud el futuro profesional de Lara Álvarez en la cadena, seguramente le tienen preparado algo que pueda estar cerca de sus seguidores que son muchos.