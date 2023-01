Isa Pantoja aclara cómo está su madre, Isabel Pantoja. La hermana de Kiko Rivera acudió a su puesto de trabajo en 'El programa de Ana Rosa' donde explicó cómo está la tonadillera tras la muerte de su hermano Bernardo y cómo está la relación entre madre e hija. "Cuándo me preguntáis si voy a ver a mi madre digo: sí, voy a verla pero no quiero decir fecha exacta porque basta que lo diga para que haya prensa. Yo la veo habitualmente", cuenta la prima de Anabel Pantoja. La joven sigue sin tener relación con su hermano Kiko y, aunque se comentó que éste podría haber ido a Cantora tras publicar en sus redes una foto en el campo, su mujer Irene Rosales lo ha desmentido.

Isa Pantoja, que tiene la rutina ideal para presumir de pelazo, desvela que su madre sigue 'encerrada' en Cantora. "Ella no sale para nada de Cantora. Es más, cuando fue a ver a mi tío Bernardo ella fue y volvió, estuvo el tiempo que ella consideraba y se volvió. Que yo sepa no sale de allí a comer o a hacer una vida normal. Sale si tiene que hacer sus cosas como ir al notario o algo así pero no va a comer con amigas", cuenta.

Telecinco

Isa Pantoja también comenta que, su madre ya está preparando su gira americana. La hermana de Kiko Rivera ha adelantado que, aunque le gustaría, no podrá acompañarla pero si parece que estará con ella alguien muy querido por ambas: Anabel Pantoja. "La preparará allí, supongo. Ella ya sabe quienes son los músicos y el equipo con el que va, muchos de ellos la acompañan desde España y creo que mi prima Anabel también va. Yo no puedo porque tengo unas obligaciones que cumplir, tengo que estudiar y un hijo. Además, estoy colaborando aquí. Si fuese como Anabel que puede trabajar con sus redes sociales en cualquier parte del mundo también iría, como cuando fui a la última gira que tuvo", explica. Parece que las relaciones entre madre e hija están mejor que nunca e Isa