María Teresa Campos se ha con vertido en los últimos años en el foco de las preocupaciones de sus allegados, y sobre todo debido a la polémica que está salpicando estos días a su hombre de confianza, Gustavo, a quien acusan de haber grabado a Carmen Borrego y Terelu Campos. Precisamente para hablar de ello ha acudido Kiko Hernández para someterse al polígrafo en el Viernes Deluxe quien ha señalado que sí estaba preocupado por la situación de la veterana periodista no solo por su estado de salud que la llevó a ser hospitalizada, sino, además, porque se mantiene alejada de todo el exterior.

"¿Quién insinúas que la aísla: Gustavo, sus hijas?", preguntaba Víctor Sandoval, a lo que Carmen Borrego respondía rápidamente asegurando que ha sido decisión de su propia madre estar cada vez más alejada y dejar de recibir visitas en su casa a pesar de que sus hijas la animan a salir y seguir con su vida como hasta ahora.

Gtres

En este sentido, Carmen Borrego ha explicado que incluso su madre ha dejado de acudir a la partida de cartas semanal con sus amigas, algo que hasta ahora era sagrado para ella, por lo que la anima a salir en cualquier situación. "La última vez que fue a tu casa -decía a Kiko Hernández-, no quería ir porque no tenía el día bien y yo la animé porque sabía que la iba a hacer bien", explicaba Carmen Borrego, señalando, que aunque en esta ocasión sí le hizo caso, poco podía hacer cuando era decisión propia de la periodista el haberse cerrado.

No obstante esto no evita que sea foco de preocupación de sus amigos, como Kiko Hernández, quien llegó a pedir a Belén Rodríguez y Víctor Sandoval que la visitaran si realmente la tenían cariño. Y es que, el colaborador de 'Sálvame' asegura que la vio "triste", que no baja de ánimos.