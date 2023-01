Lola Flores es una de las cantantes más icónicas y recordadas de nuestro país y así se ha demostrado este 21 de enero de 2023. La Faraona cumpliría 100 años y todos se han volcado en recordar su figura y lo que supuso para la escena musical en su momento, siendo una de las cantantes más vanguardistas cuyas innovaciones perduran hoy en día pues, como aseguraba María Peláe, una de sus seguidoras artísticas en un reportaje a TVE: "Todo lo que podamos hacer las que venimos, ya lo habrá hecho Lola".

Esta fecha ha hecho que todo el país, y sobre todo su tierra natal, Jerez de la Frontera, donde tendrá un museo, recordase la figura de la cantante, algo a lo que se ha sumado su familia, recordando su figura como madre y abuela. Y es que, Lolita y Rosario no han podido evitar no solo acordarse de ella como todos los 21 de enero, sino también agradecer a todos quienes se han acordado de homenajear su figura.

"100 años no es nada. Tú eres eterna mami, eres eterna, infinita y genial, siempre te echo de menos. Estos días te he visto tanto en la tele, en los periódicos, en la radio te he oído, he visto como te reías, te movías y mirabas que te he tenido presente todo el tiempo", escribía Lolita en su Instagram junto a una imagen de una fotografía de su madre en un marco de hojas doradas. Un emotivo texto en el que aprovechaba para agradecer a todos los que se han acordado de ella: "Gracias en tu nombre a todos los que te han hecho estar viva estos días y cerca de nosotros, a la prensa en general, a tus fans, a todas las cadenas y a todos los profesionales. Mamá, creo que te fuiste de este mundo sin saber lo infinitamente grande que eras. Te quiero. Feliz cumple".

Por su parte, su nieta, Elena Furiase, no ha desaprovechado tampoco la oportunidad para compartir un texto sobre su abuela, demostrando que aún sigue presente en sus vidas: "Sigues viva entre nosotras, entre nosotros, tu familia, tu gente, el mundo entero o parte de él… No te veo, pero te siento, y te celebramos como si estuvieras aquí... que lo estás! En algún lado, invisible pero muy a la vista. Eres centenaria, y serás eterna! Poco a poco descubro algunas cosas que tengo de ti, algunas que heredé y que espero mantener siempre. Olé olé, mi abuela. Vuestra Lola Flores"

También Rosario Flores ha aprovechado para compartir un vídeo de una actuación de su madre: "Que viva Lola Flores para siempre, Universal!!! 100 años no son nada, VIVIRÁ ETERNAMENTE!!!", ha subrayado.

Unos comentarios que han sido aplaudidos por multitud de artistas como Chenoa, Marta Sánchez, Paulina Rubio, Antonio Carmona, Lorena Gómez La Mari de Chambao, Alejandro Sanz o Arcángel, artistas que coincidieran o no con la Faraona han bebido de sus letras y sus ritmos a pesar de que no todos tienen su mismo estilo flamenco. "Única e irrepetible. Me decía siempre; “cree en ti, que vales mucho…” De las personas mas increíbles que he conocido. Ole la madre que te parió, amiga", escribía Marta Sánchez. "Tu madre, la mujer que a día de hoy sigue uniendo a generaciones y a personas muy distintas entre sí", añadía la periodista Valeria Vegas. Y es que sigue siendo un icono para muchos.