Periodista con más de 30 años de profesión, el programa 'Corazón' habló con la comunicadora sobre su trayectoria tras la concesión de un premio por visibilizar la moda flamenca cuyo primer extracto se ha emitido en el programa 'Plan de tarde' de Toñi Moreno de TVE. Precisamente, Toñi, gran amiga de Inmaculada y de María, ha querido dejar claro que Casal ha hablado por la concesión de este reconocimiento profesional y ha adelanto que, la próxima semana, la cantante se sentará con ella en plató. Fue durante la celebración del Día del Orgullo en Sevilla en junio de 2022 cuando María del Monte reveló que tenía novia desde hacía 23 años y subió a Inmaculada Casal con ella al escenario para presumir de historia de amor. Desde entonces, la pareja ha compartido actos públicos como los premio Planeta y, el pasado octubre, celebraron una boda íntima con familia y amigos. Ahora, Inmaculada Casal habla por primera vez de su relación con María del Monte y, entre vestidos de flamenca,"La vida sigue siendo la misma y nosotras vamos a seguir queriendo que sea exactamente igual, sin hacerle daño a nadie porque lo importante es el respeto", asegura.

TVE

Inmaculada Casal, reconocida presentadora con una larga trayectoria en Canal Sur, tiene claro que su vida no va a cambiar tras hacer pública su relación con María del Monte. "Yo era Inmaculada Casal antes de conocerla y ella era María del Monte antes de conocerme. Yo no pienso pasar al otro lado del foco mediático. Siempre voy a ser periodista, soy periodista desde hace 33 años y lo voy a seguir siendo pero yo estoy a este lado, al lado de los famosos están otros", asegura.

Primeras palabras de Inmaculada Casal, la mujer de María del Monte, en el programa #Corazón.#PlandeTarde ▶ https://t.co/0iOfps5FEP pic.twitter.com/HJD23X3wcV — La 1 (@La1_tve) January 22, 2023

Toñi Moreno, gran amiga de ambas, también habló de la relación de María del Monte e Inmaculada Casal. "Yo creo que nunca se han ocultado pero nunca han hecho un alarde porque nunca han hablado de su vida privada y María nunca ha hablado de su vida privada" y repasó la trayectoria de la comunicadora. "Inma fue una de las periodistaS que destapó el 'caso Arnie'. En Andalucía estamos muy acostumbrados a verla trabajar y nunca la hemos visto como la pareja de María del Monte porque ella allí es tan conocida como María. A mí me sorprendió el paso que dio María pero me pareció coherente porque si tu aceptas ser la pregonera del Día del Orgullo lo normal es que compartas con la gente que te ha ido a ver lo que es normal en tu vida pero yo creo que ella no quiere que esto se convierta en un tema recurrente porque yo no voy preguntando por la vida ¿tú, eres heterosexual?" y revela que, cuando ha visto que en la escaleta del programa Inmaculada había concedido una entrevista, la ha llamado extrañada porque sabe que prefiere mantenerse al margen y la periodista le ha explicado que lo ha hecho porque le habían dado un premio en Sevilla y, al hilo del galardón, le habían preguntado y ella había contestado.