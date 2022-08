María del Monte sorprendía hace apenas mes y medio saliendo del armario en el Orgullo de Sevilla. Una celebración en la que hizo una clara declaración de intenciones presentando en sociedad a su pareja: Inmaculada Casal. "Tengo familia y llevo 23 años protegiéndola. He empezado hablando de libertad y voy a respetar su libertad", decía en el escenario de Sevilla. Ahora, la pareja ha posado por primera vez junta en un photocall dejando claro que la intención es no volver a la sombra sino seguir apoyándose pero delante de los focos, eso sí, con la misma discreción que la cantante ha tenido hasta ahora.

Muy sonrientes, tanto María del Monte como Inmaculada han posado en el photocall de presentación de la Gala benéfica de la Asociación Española contra el Cáncer que ha reconocido el papel de 'luchadora' de Terelu Campos, con quien la pareja ha pasado mucho tiempo de la gala hablando mostrando el cariño que se tienen.

Gtres

En el photocall han compartido sesión también con los presentadores de la gala, Poty Castillo y Eva Ruíz, con quienes la cantante se ha subido al escenario para guiar la rifa benéfica de diferentes elementos, la mayoría ligados al mundo del deporte. Entre los premios: un maillot firmado por Alejandro Valverde, campeón del mundo de ciclismo o camisetas del Paris St. Germain firmadas por el jugador de fútbol Mbappé.

Lo recaudado en la rifa se ha sumado a la venta de entradas y al patrocinio, haciendo que la gala recabara sobradamente más de 300.000€ lo cual ha sido celebrado por la entidad aunque no contaban con ningún objetivo específico en cifras. Todo lo recaudado ha ido destinado al funcionamiento diario del hospital especializado en el tratamiento del cáncer ubicado en Marbella.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io