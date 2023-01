Ana María Aldón opina sobre la nueva vida de Ortega Cano. Después de un verano complicado, la diseñadora y el torero decidieron su divorcio en octubre de 2022 y, desde entonces, llevan caminos separados. Han sido semanas difíciles para ambos pero, poco a poco, se acostumbran a sus nuevas rutinas: la colaboradora de 'Fiesta' está feliz en su nueva casa y el torero ha comenzado a hacer más vida social. José, siempre rodeado de sus íntimos y su familia, acaba de inaugurar su museo en San Sebastián de los Reyes y también se le ha visto disfrutando de la noche en un tablao flamenco. Curiosamente, una de cosas que Ana María Aldón le reprochaba durante su matrimonio es que no salían juntos y ahora, tras su separación, parece que Ortega Cano si lo hace. ¿Cómo le han sentado estas nuevas rutinas a la gaditana?

En el vídeo de la parte superior, la propia Ana María Aldón contesta a esa pregunta. Recién salida de la peluquería, donde estrenó corte de pelo pixie, la colaboradora de 'Fiesta' confesó en qué momento estaba su relación con Ortega Cano. "Estamos bien", reveló dejando claro que sus antiguas rencillas parecen olvidadas. Además, la gaditana desvela qué le parece la nueva vida del torero. ¿Le gusta que salga y vaya a tablaos flamencos? ¡Dale al play y escucha sus respuestas!

Ana María Aldón no ha querido volver a repetir lo que ya dejó claro durante su matrimonio con Ortega Cano, que no salían juntos. "Yo no voy a decir lo que he dicho tantas veces, porque ya lo que he dicho, lo he dicho" y, preguntada sobre si le hubiera gustado que estas salidas hubieran sido durante su matrimonio, dice: "Es que no voy a volver a lo mismo". El diestro ha comentado que está abierto al amor algo que tendría el beneplácito de la madre de su hijo y preguntada sobre si le molestaría verle de nuevo enamorado es clara: "¡Cómo me va a molestar!", afirma.