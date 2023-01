This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En su entrevista en el programa 'Las tres puertas', espacio presentado por María Casado,sobre ella y Verónica Forqué . "Estoy viva gracias a Verónica Forqué", decía en mitad de la entrevista dejando a la presentadora de lo más asombrada. La actriz canaria estuvo hablando de sus inicios en el mundo de la interpretación y sobre todo lo que le había costado cumplir su sueño: "Hay una cosa que siempre le agradeceré a mi madre. Me preguntó a qué me quería dedicar y le dije que a la actuación., refiriéndose a que se mudase a Madrid donde había más oportunidad.La que dio vida a Estela Reynolds en 'La que se avecina', tuvo que ser operada de apendicitis. Una intervención que se le complicó llegándole a provocar una infección en todos los órganos. "Cuando llegué a Madrid, cogí una infección en todos los órganos yYo estoy viva gracias a Verónica Forqué. Con 17 o 18 años me habían operado de apendicitis. Me dejaron una gasa dentro y ésta se me coló en el intestino. El caso es que yo vivía en la plaza de Olavide y Verónica vivía arriba", contaba.La cosa se le fue complicando y menos mal que estaba ahí Verónica para atender a la actriz: "Siempre me decía: 'ay, anoche te oí vomitando, tal...'. Me tuvieron una semana yendo y viniendo del hospital, pero no sabían qué me pasaba, porque había que tener mucha pericia para dar con eso. Total, que al final. Estuve en la UCI como 25 días. Mis padres vinieron a despedirse, estaba muy mal", contaba dejando a María Casado asombrada con la historia.