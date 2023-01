Marisa Jara vuelve a sonreír. La modelo curvy pasó un final de año complicado tras perder el bebé que esperaba junto a su pareja, el empresario Miguel Almansa, pero ella se define como una persona "positiva" y mira hacia delante. La sevillana ha sido una de las invitadas, junto a María del Monte, a la inaguración de Semana Internacional de Moda Flamenca, SIMOF 2023, en la capital hispalense, donde Lourdes Montes ha presentado sus propuestas para la Feria de Abril. Allí Marisa ha confesado que tiene "ganas de feria". La modelo quería coger ideas para la feria. "Quiero ver casi todos los desfiles. Aurora Gaviño me gusta muchísimo. Tiene un estilo muy 'gipsy' y flamenco árabe. Es muy creativa", comentó.

Al preguntarle cómo se encuentra de ánimo, Marisa desveló que se encuentra "muy bien". Sobre la dura pérdida del bebé, explicó que "son temas complicados, cosas que pasan que te dejan echa polvo". Pero también afirmó que ella es una persona muy positiva. "Siempre intento mirar hacia delante, la parte buena y ya tengo a Tomás, a mi bebé, y no puedo pedir más porque hay tantas mujeres que desean tener un bebé y no pueden. No puedo ser egoísta". Marisa fue madre de un niño en abril de 2022, tras someterse a un tratamiento invitro, años antes la modelo había sufrido un cáncer de estómago y una endometriosis.

"Dentro de lo que cabe, estoy contenta", expresa. Y se le cae la baba cuando habla de su pequeño, que ya está apunto de cumplir un año: "No es porque sea mi hijo pero Tomás es un niño muy especial. Le quita las penas a cualquiera. Cuando no trabajamos estamos con él las 24 horas. Es un niño que te llena el corazón". El pequeño Tomás y su pareja, Miguel, han sido sus grandes apoyos para superar los duros momentos. "Yo digo que es muy importante elegir bien al padre de tu hijo. Parejas puedes tener muchas pero tener un buen padre para tu hijo es importante y yo he elegido al mejor del mundo, lo tengo clarísimo", sentencia la modelo.