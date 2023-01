Fran Rivera y Lourdes Montes son una pareja muy bien avenida, y es que son una de las más duraderas y sólidas del panorama 'celebritero' español. La diseñadora presentó en la pasarela SIMOF este jueves su nueva colección de vestidos de flamenca, pero no lo hizo sola: numerosas caras conocidas estuvieron en el desfile para darle su apoyo y felicitarla por su gran trabajo, y por supuesto estaban su marido y sus dos hijos -Carmen y Curro- entre el público. Tampoco faltaron el diseñador Palomo Spain, la cantante María del Monte, Jessica Bueno (que volvió a las pasarelas, entre otras, para la firma de Lourdes) o la hija de Fran, Tana Rivera (que acudió acompañada por su novio, Manuel Vega), pero sin duda había una persona que destacó por encima de las demás: Eugenia Martínez de Irujo.



La duquesa de Montoro llamó la atención antes y también durante el desfile. Llegó acompañada de su chico -Narcís Rebollo-, de su hija -Tana-, y de su yerno, y no tuvo reparo alguno en pararse a saludar a su ex y a los pequeños de éste, y es que, a pesar de que su relación se rompió en 2002 (tras casarse en 1998), continúan teniendo muy buen rollo y no es raro verles coincidir en diferentes actos. Una relación que quisieron seguir manteniendo, entre otras cosas, por su hija Tana, que sólo tenía 3 añitos cuando sus padres pusieron punto y final a su matrimonio.

Eugenia se mostró muy sonriente y mantuvo una breve conversación distendida con Fran antes del desfile, mientras Tana hablaba y jugueteaba con sus hermanos súper animada, y es que este tipo de eventos siempre son el momento perfecto para verse un rato y ponerse al día, ya que la rutina diaria y los viajes siempre suponen un impedimento para juntarse.

Por su parte, Lourdes Montes recibió un caluroso aplauso por parte del público tras el desfile. Presentó una colección de lo más veraniega de cara a la nueva temporada de ferias, y lo hizo para su firma, Miabril, que pisó la pasarela a las 21:00 de la noche, y con ello cerró el primer día de desfiles por todo lo alto. Sin duda, Lourdes está en un gran momento tanto personal como profesional.

