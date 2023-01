Ha nacido una nueva estrella: Gema Aldón. La hija de Ana María Aldón ha decidido aprovechar el tirón mediático que le ha generado la separación de su madre de José Ortega Cano y ha participado en el nuevo single del cantante Edyn Carvajal, que se llama Quién eres tú. Juntos los presentaron el pasado 20 de enero en Barcelona y allí confesó que se encuentra “muy feliz e ilusionada” con el resultado final. Tanto es así que dijo: “No descarto sacar yo mi propio tema” ya que además de ser una experiencia única le ha ayudado a superar la ruptura del padre de su hija.

Gema se quedó hecha polvo tras la ruptura del padre de su hija pero sus estudios de agente funeraria especializada en embalsamientos y sus trabajos esporádicos en televisión le han hecho recuperar la alegría. De hecho, está de nuevo ilusionada, tal y como ha podido saber Diez Minutos en exclusiva. Gema llegó al local acompañada de su nuevo amor, un joven muy atractivo que se llama Jhohan Andres, de origen colombiano. Allí, la hija de Ana María Aldón y su nuevo amor se mostraron súper cariñosos y no escondieron su relación pese a estar el local lleno. Después, cuando terminó todo, se marcharon juntos al hotel.

Según ha podido saber Diez Minutos, Gema y Jhohan se conocieron en el tanatorio donde ella hizo las prácticas de tanatoestética porque él trabaja allí. Y aunque al principio sólo eran amigos, de repente la cosa se trasformó en amor. Gema siempre ha sido muy crítica con la familia de Ortega, pero ahora está feliz con su trabajo y su vida personal.

Gema va con mucha calma en esta relación porque hace apenas unos meses que punto final a su relación con el padre de su hija. Con él estuvo varios años y aunque sabía que eso tenía fecha de caducidad, lo cierto es que Gema aguantó hasta hace apenas unos meses.

Que sepamos, Ana María Aldón no conoce a Jhohan de momento, pero quizás en los próximos días, cuando Gema viaje a Madrid, puedan hacerlo. La relación entre madre e hija es excelente pero según han contado ellas mismas no se ven demasiado a menudo. Quizás ahora que ella ha decidido empezar una nueva historia de amor las cosas sean diferentes.

Gema ha participado en el videoclip.

