Gema Aldón ha estallado. Después de haber estado presente en el programa 'Déjate querer' junto a su madre, la hija de Ana María Aldón ha dado un puñetazo en la mesa y contado su punto de vista en el sillón del 'Deluxe': "quiero que dejen de hablar por mi boca". Una entrevista de hora y media en la que ha destacado las críticas y la mala relación de Gloria Camila con su madre. "Ha habido miradas de arriba abajo y risas", aseguraba Gema quien confesaba que "no he visto a Gloria reírse de mi madre en persona porque no lo hubiera permitido pero en programas sí. Yo y todos".

En esta situación, Gema ha explicado que su madre no está bien: "yo he visto llorar a mi madre y no me cuenta muchas veces por qué". "La he visto anulada de no quererse levantar de la cama, ni comer ni nada", momentos en los que no ha visto gestos de calidez por parte de Gloria, es más, la hija de José ha atacado a Ana María en sus redes sociales.

No obstante, ha querido seguir defendiendo a Ortega Cano, negando que haya planes de separación y que el ex torero sea tal y como le ha definido Rocío Carrasco: "Esa es la experiencia que ella (Rocío Carraco) ha tenido, y no le quito validez, pero yo no he visto eso de ese hombre, será porque lo he conocido en otra etapa, pero Ortega Cano no es así". Aunque enfocada en el resto de la familia apuntaba que "con lo que he vivido, sí entiendo mejor a Rocío". "Hay parte de la familia Ortega que venden: me refiero a Conchi, al sobrino, a Leonor y a todo el mundo".

Sobre la nula relación con Gloria Camila, Gema no ha dado apenas detalles del motivo de su ruptura: "Han pasado ciertos sucesos que algunos son públicos, otros se han filtrado y otros son privados, que son los que más duelen. Conflictos privados como en cualquier familia pero más duros porque es una familia mediática".

Además ha aclarado el famoso mensaje que le envío a Gloria y por el cual ella la bloqueó de WhatsApp, sorprendiendo a María Patiño y los colaboradores con el contenido. En él llamó "cerda" a la hija de Ortega Cano y la afeó que criticara a su madre y su familia advirtiendo de que la cerraría la boca si lo volviera a hacer: "Es suave. No tengo porqué usar la violencia para cerrar bocas, basta con sentarme aquí", apuntaba. "¿Cómo se puede tergiversar tanto la verdad? A mi me habían dicho que tenía violencia gratuita y que te iban a denunciar por este mensaje, ¡si no se puede denunciar nada!", aseguraba sorprendida Patiño.

Uno de los puntos de conflicto entre las dos hermanas ha sido la estancia de Gema en una finca de José Ortega Cano: "mi madre me puso una casa prefabricada, y sí que es verdad que Gloria y Kiko quisieron poner una casa ahí pero no sé por qué no pudieron", explicaba. Un conflicto del que habló directamente con Kiko Jiménez quien se incorporó al plató asegurando que José y Gloria echaron a Gema de esa casa: "Yo me fui a los 3 meses de mi hija porque no me adapto a Madrid (...) Nadie me echó, me fui porque me dio la gana".

"Gema, entiendo tu postura. A mí me ha pasado también lo que te ha pasado a ti, pero desde el principio te noto cohibida y silenciada", le contestaba Jiménez sobre la falta de concreción, y sentenciaba que había sido testigo de cómo Gloria la considera de tercera división, algo que Gema sí vio cuando Gloria la quiso quitar de la cabeza la idea de ir a televisión: "había muchos 'yo sí y tú no'". "Te han debido de advertir o amenazar, pero la que queda mal eres tú y tu madre, porque parece que vienes a llevártelo calentito y a seguir con el mismo hilo de incoherencias con tu madre", sobre esto, Gema dejó claro que su objetivo era respetar a su madre y al padre de su hermano.

