Alonso Caparrós y Terelu Campos han sido dos rostros televisivos que siempre han estado en la palestra. Los dos presentadores coincidieron durante varios años como presentadores estrella de 'Día a día' donde saltaron chispas entre ellos y es que fuera de la pantalla los dos tuvieron varios encuentros: "Eras increíblemente guapa, impresionante", le confesaba Alonso a Terelu hace tan solo unas semanas en 'Sálvame' donde confesó que se llegó a enamorar de ella "al segundo día".

"Si hubiera sido por mi hubiera tenido un Alejandrito. En apariencia era un juego y para mí era mucho más importante", le revelaba Alonso, algo que ya confesaron en 2017. Ahora, ante el polígrafo, el presentador ha dado más detalles de cómo fue su relación durante esos años dando detalles íntimos que han sorprendido a todos los colaboradores.

Un polígrafo que tenía como premisa 'destapar' a Gustavo, el chófer de María Teresa Campos, con quien Alonso forjó su amistad en 1992 cuando trabajaban juntos en la redacción de 'Pasa la vida' generando una estrecha relación entre ambos que les sirvió para poder mantener en secreto la relación entre Alonso y Terelu.

Telecinco

Caparrós confesaba que únicamente habían tenido dos encuentros y que, aunque Terelu no le llegó a decir que no, no hizo falta. "Lo pasé un poco mal", confesaba, "al final te das cuenta que estás con alguien que lo que tú sientes no es correspondido, que los momentos carnales no acaban como tú quieres, quedándote, porque se quedaba dormida y al final te vas...".

Alonso Caparrós ha explicado que Gustavo le echó un cable para comenzar su relación con Terelu: "Trabajábamos los tres en el programa y Gustavo me avisaba de cuándo llegaba Terelu a su camerino" o le ayudaba a crear planes en los que podían coincidir los tres sin ningún problema como ir al gimnasio juntos. Eso sí, tras la insistencia de los colaboradores, Alonso Caparrós ha confesado que "la primera vez" con Terelu fue en casa de la periodista.