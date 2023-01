Alice Campello ha hablado por primera vez de cómo uno de los días más bonitos de su vida, también se convirtió en uno de los más duros. El pasado 9 de enero, la mujer de Álvaro Morata dio a luz a su hija, Bella, la cuarta hija del matrimonio y primera niña tras los nacimientos de los mellizos Alessandro y Leonardo, en 2018, y de Edoardo, en 2020. Pese a que el parto había salido bien, el futbolista del Atlético de Madrid informó que su mujer había ingresado en la UCI de la Clínica de Navarra por algunas complicaciones que surgieron tras dar a luz. Tras casi 48 horas, la empresaria salió de la unidad de cuidados intensivos y pasó a planta.

Casi un mes después de vivir esos duros momentos, la modelo ha contado qué le pasó y cómo lo vivió. Ha sido en una entrevista en el programa 'Verissimo' de la televisión italiana. Alice ha explicado que "el parto salió muy bien y fue el más hermoso, por cesárea, ya que no pude haber elegido otra cosa" pero poco después cuando "tenía al bebé en brazos y me empecé a sentir mal". Con todo detalle, la influencer ha revela que aún tiene "la imagen en mi cabeza de levantarme la sábana y ver una hemorragia". Fue entonces cuando la llevaron a la UCI: "No recuerdo nada de ahí, eran las diez de la mañana y me desperté a las diez de la noche".

Alice ha explicado que tuvo "una hemorragia fuerte y fue terrible. Los médicos no podían detenerla y permanecí doce horas en el quirófano, donde me entubaron y me hicieron 17 transfusiones de sangre". Tal y como ha desvelado, la modelo "la última esperanza era el globo que me pusieron. Si este no hubiera parado el sangrado, habrían tenido que extirparme el útero y, de lo contrario, habría muerto".

Álvaro Morata y Alice Campello, en una foto de archivo.

Con entereza, la mujer de Morata ha sentenciado: "Fui al hospital pensando que sería uno de los mejores días de mi vida, pero terminó así". También ha señalado sus ganas de tener una niña: "Me lo merecía y siempre lo había querido".

Esta experiencia ha marcado la vida de Alice para siempre, que reconocía que no había sido "fácil, pero tienes que pensar positivamente y hoy lo veo todo con más amor, más especial... incluso un solo abrazo". De ahí, que la italiana se emocionase cuando su marido y sus hijos la sorprendían, en mitad del programa, a través de una videollamada en la que le transmitían todo lo que la querían en casa. Alice también recordado cómo al depertar vio a su marido con la cara "pálida, estaba destrozado" y "fue duro porque pensaba en la persona que amo, con cuatro hijos, dando explicaciones...".