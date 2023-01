Ana María Aldón podría ser la nueva chica Almodóvar. En la alfombra roja de los premios Feroz, Marta Riesco, que acudió en calidad de reportera del programa 'Fiesta', entrevistó a Pedro Almodóvar y quiso conocer la opinión del director manchego sobre las dotes de actriz de la ex de Ortega Cano. Después de que el director alabara el color de su vestido, el naranja, la periodista le pidió permiso para enseñarle un vídeo sobre las dotes artísticas de una compañera y Almodóvar sorprendió porque, al decirle el nombre, aseguró saber quién era Ana María Aldón.

"Me parece guapísima. ¿Pero aquí está actuando?" decía Pedro Almodóvar mientras veía las imágenes de Ana María Aldón llorando en diferentes momentos de 'Fiesta'. "Parece una gran actriz dramática si, muy buena actriz dramática. ¿Qué le hacéis a la chica en este programa?" aseguraba el director manchego que después se emocionó al recoger su premio de honor y recordar a su madre. Y es que la ex de Ortega Cano, que ha confirmado que ya ha firmado el divorcio con el torero, está de moda y ya la hemos visto demostrar sus dotes como cantante en el 'Sálvame Mediafest'. ¿Tras las palabras de Pedro Almodóvar se animará a probar suerte en el mundo de la interpretación?

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Marta Riesco le pide un papel a Almodóvar

La que parece dispuesta a probar suerte en ese mundo es Marta Riesco que, aprovechó su entrevista con Pedro Almodóvar, para pedirle un papel. "Pedro una cosa si tienes un papel para mí también está bien" le dijo. "Eso hay que pedirlo" le contestó el director. "Es que yo tengo mucho arte", continuaba la reportera que ha reproducido el vídeo de su momentazo con el manchego en su perfil de Instagram. "¡Siempre he sido tan fan de Almodóvar…! Y después de lo de ayer más! Es un grande y ayer me lo volvió a demostrar. Para una mocatriz como yo, tenerle cerca es un sueño", escribía Marta Riesco junto a las imágenes de vídeo y su momento con el director manchego.